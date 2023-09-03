منها بطاقات بطريقة برايل.. بنك «aiBANK» يتخذ 16 إجراء لتسهيل حصول «ذوي الهمم» على الخدمات والمنتجات المصرفية

أعلن “aiBANK” عن نجاحه في تنفيذ العديد من الجهود على صعيد البنية التحتية والمنتجات المصرفية وإعداد الكوادر لتسهيل حصول «ذوي الهمم» على الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة.

إستراتيجية «aiBANK» لذوي الهمم

وقال في بيان إن إستراتيجية عمل« aiBANK» لتسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية، شملت عددا من الإجراءات التي عكست غالبية الضوابط والتعليمات التي وضعها البنك المركزي المصري في سبتمبر 2021، والتي تركز على تجهيز البنية التحتية وإعداد الكوادر المؤهلة للتعامل مع ذوي الهمم وتوفير منتجات بنكية تناسبهم.

وأصدر «aiBANK» أول بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الدفع مقدما بطريقة “برايل” بالتعاون مع “الشركة المصرية للبطاقات MDP ” وكذلك طباعة نماذج فتح الحساب ، كما قام أيضا بطباعة النشرة التعريفية للشمول المالي الصادرة من البنك المركزي المصري بطريقة برايل، مع توفير فيديو بخط كبير للعملاء من ذوى الهمم للتسهيل عليهم.

وحرصا من البنك على تأمين جميع المعاملات التي يقوم بها ذوو الهمم، يقوم البنك بتوثيق المعاملات المصرفية للعملاء من ذوي الهمم بالصوت والصورة، فضلا عن تسهيل الضوابط والإجراءات للزيارات المنزلية لهم في حال تطلب الأمر ذلك، وفقا للبيان.

وتابع:”نجح البنك في تجهيز البنية التحتية لحوالي 10% من فروعه داخل القاهرة وخارج القاهرة بفرعه في المنصورة، لتكون جاهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم مع الاخذ في الاعتبار أنه يتم مراعاة تجهيز كافة الفروع الجديدة والتي سيتم افتتاحها بحيث تكون مجهزة لذوي الهمم، كما تم تجهيز 6 ماكينات صراف آلى “ATM” لاستقبال العملاء من ذوي الهمم مع الأخذ في الاعتبار أنه يتم تجهيز جميع الماكينات الجديدة لتناسب التعامل معهم.

وأفاد “aiBANK” بأنه يحرص على وضع علامات ولافتات بالفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، وأيضا توفير أرقام انتظار خاصة منفصلة عن باقي العملاء حيث يوجد أولوية على جهاز النداء الآلى لخدمة العملاء من ذوي الهمم، كما تمت إتاحة رامب خاص بهم بالفروع المجهزة لاستقبال ذوى الهمم وأيضا كراسي متحركة لاستعمالها إذا ما دعت الحاجة.

ويوفر البنك أيضا خدمة الشباك الواحد بالفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، كما يتيح البيانات الخاصة بتلك الفروع والماكينات على قنوات البنك الإلكترونية بصورة يسهل الوصول إليها، كما تم تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بجميع الأحكام الواردة من البنك المركزي المتعلقة بذوي الهمم وكذلك على نظام قاعدة البيانات بالبنك الخاصة بتعريف فئة ذوى الهمم والإتاحة لقبول الختم و البصمة كتوقيع على التعاملات البنكية وتوفير آلية للعملاء من ذوي الهمم لمتابعة استخداماتهم للحسابات بصورة دورية والاتصال بالعميل من ذوي الإعاقة البصرية والتأكد من قيامه بالعمليات التي تمت على حسابه، وفقا لبيانه.

وأكد “aiBANK” أن جهوده لم تقتصر على تهيئة البنية التحتية وإطلاق بعض المنتجات المصرفية لذوي الهمم، بل امتدت أيضاً إلى تأهيل الكوادر البشرية بالبنك وتدريب العاملين به، حيث تم تدريب عدد من الكوادر لتسهيل التواصل مع ذوي الهمم وإخطارهم بكافة الإجراءات والسياسات المتعلقة بتعليمات البنك المركزي المصري، ومنها، جعل الأولوية لذوي الهمم أثناء تواجدهم بالبنك دون التقيد بأرقام انتظار، بالإضافة إلى توفير موظفين مدربين على لغة الإشارة في الفروع المخصصة لاستقبال ذوي الهمم.