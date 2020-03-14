ثقافة وفنون

منها بت القبايل وبحر.. مسلسلات أعادت الجمهور للروح الصعيدية بعد غياب طويل

فهل يشجع نجاح هذه المسلسلات الصعيدية المنتجين الفترة المقبلة لتقديم هذه النوعية بشكل مكثف فى الدراما؟
أحمد حمدي 9:28 ص, السبت, 14 مارس 20 9:28 ص, السبت, 14 مارس 20

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استطاعت بعض المسلسلات التى عرضت مؤخرا للجمهور وتتميز باللهجة الصعيدية ، إعادة الجمهور لمشاهدة الروح والطابع الصعيدى فى الدراما بعد أن غابت عننا لفترة طويلة ، وتميز مسلسل بت القبايل الذي قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض ومدحت تيخة ، ومسلسل بحر الذى قام ببطولته ماجد المصري ودياب أيضا بتقديم هذه الروح الصعيدية في أحداثها الدرامية المختلفة وعاش معها الكثيرون طيلة أحداثها وحققت مشاهدة جيدة .

فهل يشجع نجاح هذه المسلسلات الصعيدية المنتجين الفترة المقبلة لتقديم هذه النوعية بشكل مكثف فى الدراما ، لكسر روتين مسلسلات الاكشن والإثارة التي اجتاحت سوق الدراما السنوات الأخيرة .

سامح الصريطى: الأهم فيها كيفية معالجتها والقضايا المطروحة فيها

قال الفنان سامح الصريطى أن الجمهور يتابع بشغف المسلسل الصعيدى الذي يجذبها بصورة كبيرة من حيث الكتابة والمعالجة الدرامية للقصة .

وأضاف أنه قدم سابقا مسلسل صعيدى ” شيخ العرب همام” وحقق نجاحا كبيرا ، لافتا إلى أن الأهم ما هى القضية التي يطرحها المسلسل الصعيدى وكيفية معالجتها من خلال السيناريو والحوار وتعبيرها عن الصعيد .

وتابع قائلا: إن المسلسلات التلييفزيونية سواء كانت صعيدية أو تاريخية أو اجتماعية ، الأهم فى الأمر أن تكون مكتوبة بحرفية وتم معالجتها بشكل جيد وتناقش قضايا مهمة والأداء المقدم فيها يصل للناس في النهاية .

إيهاب بكير: التيمة الصعيدية تلمس الجمهور طيلة الوقت

ويرى الفنان ايهاب بكير أن المسلسلات الصعيدية يقبل عليها المشاهدون دائما مهما غابت لفترة لكن حينما تعود للشاشة الصغيرة يجلس أمامها الملايين لمشاهدتها ، لكن بعضها يكون مبالغا فيها من حيث كتابتها وشخصياتها .

وأوضح أننا لا يمكن أن ننسي أبدا مسلسلات الضوء الشارد وذئاب الجبل التي كتبها محمد صفاء عامر وهو في الاصل صعيدي وكان يقدم الروح الصعيدية كما هى فى الحقيقة والواقع ، لذلك لمست هذه الأعمال الصعيدية قلوب الجمهور المصري منذ سنوات .

ولفت إلى أن مسلسل بنت القبايل الذى كتبه شاذلى فرح هو من اصل صعيدى أيضا ، لذلك ظهر العمل بصورة مميزة للجمهور وحقق نجاحا كبيرا الأيام السابقة ، مشيرا إلى أن المسلسل الصعيدى دائما تيمة يقدمها منتجو الدراما المصرية ويدركون أنها ستحقق الجذب الجماهيري مقارنة بأى تيمة درامية أخرى ، فالمشاهد المصري لا يمل من مشاهدة المسلسلات الصعيدية ابدا حتى لو كانت فيها ملل نوعا ما للفنان الذي يجسد الشخصية الصعيدية فيها .

واكد بكير أيضا أن المسلسل الصعيدي ما يميزه عن اي عمل درامي آخر ، أنه من روح وقلب المواطن المصري وتكون مشاهده من الواقع المصري في الصعيد الذي يعتبر من أصول مصر في النهاية ، أى أنه لا يوجد مشاهد يعتبرها الجمهور بعيدة عن مصريته .

سمير الجمل: يجب أن تتطور أفكار وقصص المسلسلات الصعيدية

وقال السيناريست سمير الجمل إن المنتجين في السوق يعملون بفكر الموجة بشكل عام  ، أى انه لو حقق مسلسل صعيدي نجاحا كبيرا يسعون لتقديم هذه النوعية ولو حقق مسلسل اكشن نجاحا يظلون يقدمون نفس النوعية ايضا .

واضاف ان المسلسل الصعيدي يجب ان تتغير وتتطور كتابته الفترة القادمة بصورة افضل ، لأن قصة الاخذ بالثأر أصبحت تقليدية للغاية ، لكن مسلسل مثل شيخ العرب همام الذى قدمه الفنان يحيى الفخراني كان مكتوبا بصورة مميزة جدا ومختلف عن باقى المسلسلات الصعيدية التي عرضت فيما بعد .

ولفت الى أن المسلسل الصعيدي له حنين مع الجمهور المصري ، ويشتاق لمشاهدته دائما لكن يجب أن تتطور الموضوعات والقصص والأفكار المقدمة فيه .

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بقلم أحمد حمدي

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