منها بت القبايل وبحر.. مسلسلات أعادت الجمهور للروح الصعيدية بعد غياب طويل

استطاعت بعض المسلسلات التى عرضت مؤخرا للجمهور وتتميز باللهجة الصعيدية ، إعادة الجمهور لمشاهدة الروح والطابع الصعيدى فى الدراما بعد أن غابت عننا لفترة طويلة ، وتميز مسلسل بت القبايل الذي قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض ومدحت تيخة ، ومسلسل بحر الذى قام ببطولته ماجد المصري ودياب أيضا بتقديم هذه الروح الصعيدية في أحداثها الدرامية المختلفة وعاش معها الكثيرون طيلة أحداثها وحققت مشاهدة جيدة .

فهل يشجع نجاح هذه المسلسلات الصعيدية المنتجين الفترة المقبلة لتقديم هذه النوعية بشكل مكثف فى الدراما ، لكسر روتين مسلسلات الاكشن والإثارة التي اجتاحت سوق الدراما السنوات الأخيرة .

سامح الصريطى: الأهم فيها كيفية معالجتها والقضايا المطروحة فيها

قال الفنان سامح الصريطى أن الجمهور يتابع بشغف المسلسل الصعيدى الذي يجذبها بصورة كبيرة من حيث الكتابة والمعالجة الدرامية للقصة .

وأضاف أنه قدم سابقا مسلسل صعيدى ” شيخ العرب همام” وحقق نجاحا كبيرا ، لافتا إلى أن الأهم ما هى القضية التي يطرحها المسلسل الصعيدى وكيفية معالجتها من خلال السيناريو والحوار وتعبيرها عن الصعيد .

وتابع قائلا: إن المسلسلات التلييفزيونية سواء كانت صعيدية أو تاريخية أو اجتماعية ، الأهم فى الأمر أن تكون مكتوبة بحرفية وتم معالجتها بشكل جيد وتناقش قضايا مهمة والأداء المقدم فيها يصل للناس في النهاية .

إيهاب بكير: التيمة الصعيدية تلمس الجمهور طيلة الوقت

ويرى الفنان ايهاب بكير أن المسلسلات الصعيدية يقبل عليها المشاهدون دائما مهما غابت لفترة لكن حينما تعود للشاشة الصغيرة يجلس أمامها الملايين لمشاهدتها ، لكن بعضها يكون مبالغا فيها من حيث كتابتها وشخصياتها .

وأوضح أننا لا يمكن أن ننسي أبدا مسلسلات الضوء الشارد وذئاب الجبل التي كتبها محمد صفاء عامر وهو في الاصل صعيدي وكان يقدم الروح الصعيدية كما هى فى الحقيقة والواقع ، لذلك لمست هذه الأعمال الصعيدية قلوب الجمهور المصري منذ سنوات .

ولفت إلى أن مسلسل بنت القبايل الذى كتبه شاذلى فرح هو من اصل صعيدى أيضا ، لذلك ظهر العمل بصورة مميزة للجمهور وحقق نجاحا كبيرا الأيام السابقة ، مشيرا إلى أن المسلسل الصعيدى دائما تيمة يقدمها منتجو الدراما المصرية ويدركون أنها ستحقق الجذب الجماهيري مقارنة بأى تيمة درامية أخرى ، فالمشاهد المصري لا يمل من مشاهدة المسلسلات الصعيدية ابدا حتى لو كانت فيها ملل نوعا ما للفنان الذي يجسد الشخصية الصعيدية فيها .

واكد بكير أيضا أن المسلسل الصعيدي ما يميزه عن اي عمل درامي آخر ، أنه من روح وقلب المواطن المصري وتكون مشاهده من الواقع المصري في الصعيد الذي يعتبر من أصول مصر في النهاية ، أى أنه لا يوجد مشاهد يعتبرها الجمهور بعيدة عن مصريته .

سمير الجمل: يجب أن تتطور أفكار وقصص المسلسلات الصعيدية

وقال السيناريست سمير الجمل إن المنتجين في السوق يعملون بفكر الموجة بشكل عام ، أى انه لو حقق مسلسل صعيدي نجاحا كبيرا يسعون لتقديم هذه النوعية ولو حقق مسلسل اكشن نجاحا يظلون يقدمون نفس النوعية ايضا .

واضاف ان المسلسل الصعيدي يجب ان تتغير وتتطور كتابته الفترة القادمة بصورة افضل ، لأن قصة الاخذ بالثأر أصبحت تقليدية للغاية ، لكن مسلسل مثل شيخ العرب همام الذى قدمه الفنان يحيى الفخراني كان مكتوبا بصورة مميزة جدا ومختلف عن باقى المسلسلات الصعيدية التي عرضت فيما بعد .

ولفت الى أن المسلسل الصعيدي له حنين مع الجمهور المصري ، ويشتاق لمشاهدته دائما لكن يجب أن تتطور الموضوعات والقصص والأفكار المقدمة فيه .