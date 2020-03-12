منها «الواحات البحرية – الفرافرة».. «المرور» تغلق عدة طرق بسبب انعدام الرؤية

أهابت الإدارة بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.

قررت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، غلق عدة طرق بسبب سوء الأحوال الجوية، منها طريق الواحات البحرية – الفرافرة، وذلك بعد وجود رياح محملة بالأتربة وانعدام الرؤية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وبين الطرق التى قررت المرور غلقها، أسيوط – الخارجة، طريق باريس الخارجة بطول 90 كيلو، على أن يعاد فتحها بعد تحسن حالة الطقس.

وأهابت الإدارة بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.

كانت الإدارة العامة للمرور، قد وجهت عدة نصائح لقائدي المركبات في وقت سابق، من أجل القيادة الآمنة على الطرق والمحاور، للحد من حوادث الطرق، وتمثلت في الآتي:

1- يجب مراعاة السير بسرعات منخفضة، نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارات نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ، والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق في أي اتجاه.

5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعًا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من “40 – 50 مترًا” بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10- تجنب السرعات الجنونية على الطرق أثناء القيادة.

11- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

ورفعت غرف عمليات إدارات المرور حالة الطوارئ، وكثفت من إجراء عمليات مراقبة ومتابعة الطرق والمحاور، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين.

يذكر أن مجلس الوزراء، قد قرر فى اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السييء، المتوقع.