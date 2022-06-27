منها الهوية المالية الرقمية... البنك المركزي يطلق 3 مشروعات قومية الفترة المقبلة

قال المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري المساعد لنظم الدفع، إن البنك المركزي يعمل بقوة علي تطوير البنية التحتية المالية الرقمية، ومن المستهدف الانتهاء في الفترة المقبلة من بناء عدة مشروعات قومية؛ من أهمها الهوية المالية الرقمية (E-kyc) والذي سيمكّن العملاء من فتح حساباتهم المصرفية بصورة إلكترونية، مما سيدعم جهود البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي.

وأضاف، خلال كلمته على هامش مؤتمر المعهد المصرفي السنوي العاشر: نعمل على إنشاء المنظومة الوطنية لترميز البطاقات، والتي ستمكِّن المواطنين من استخدام بطاقاتهم المصرفية بصورة إلكترونية باستخدام الهواتف الذكية (Card Tokenization)،

حيث ستتيح المنصة الوطنية الجديدة دخول الشركات العالمية للسوق المصرية وتفعيل خدمات مثل Apple Pay وSamsung Pay.

وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل وفق إستراتيجية وخطة عمل معتمَدة من المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة السيد رئيس الجمهورية.

وكشف عن ارتفاع قيمة المعاملات المالية، التي تمت من خلال القنوات الرقمية في مصر، إلى 6.5 تريليون جنيه بنهاية 2021، مقابل 4.5 تريليون بنهاية 2020

كما وصل عدد ماكينات الصراف الآلي من 11 ألف ماكينة بنهاية 2017، إلى ما يقرب من 20 ألف ماكينة حتى الآن بنسبة 70%.

وارتفع عدد ماكينات نقاط البيع الإلكترونية من 68 ألف ماكينة في 2017 إلى 840 ألف ماكينة؛ أي بزيادة 1123%.

وأضاف أنه خلال 100 يوم من إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية، فقد تجاوز عدد العملاء نحو 500 ألف عميل، وتجاوزت قيم المعاملات التي تم تنفيذها أكثر من 5.5 مليار جنيه، بعدد معاملات تجاوز المليون ومائة ألف معاملة.