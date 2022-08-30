منها النظارات الطبية.. «حماية المستهلك»: معارض «أهلا مدارس» توفر جميع احتياجات الطلاب

تبدأ معارض «أهلا مدارس» الخميس المقبل، الأول من سبتمبر في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والصناعة والتجارة.

وقال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن عدد المعارض المشاركة 23 معرضًا رئيسيًا سيتم تنظيمها في 23 محافظة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن باقي المحافظات سيكون بها قوافل متحركة، لافتا إلى أن هناك نحو 119 معرضا فرعيا في جميع المحافظات.

وأوضح أن هناك 500 مكتبة أيضا مشتركة في المعرض، لافتا إلى أن المعارض توفر جميع الأشياء التي يحتاجها طلاب المدارس والجامعات من ملابس وأجهزة الكمبيوتر المحمول، ويوفر المعرض أيضا النظارات الطبية للطلاب بالكشف.