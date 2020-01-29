منها النزهة الجديدة وهليوبوليس.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي قطر 1000 مللي في طريق مسطرد القديم، مما تسبّب في انقطاع المياه عن نحو 11 منطقة بمحافظة القاهرة، معربة عن أسفها لحدوث العطل الخارج عن إرادتها، وتؤكد أنها ستبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاحات في أقل فترة زمنية ممكنة.

وذكرت شركة مياه الشرب، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المناطق المتأثرة تشمل “النزهة الجديدة- هليوبوليس- سانت فاتيما- منطقة الحجاز ومتفرعاته- جامع الفتح- خلف الكلية الحربية- ش فريد سميكة- منطقة عين شمس الشرقية- منطقة المسلة- خارجة المطرية- الهايكستب”.

وأضافت الشركة أن قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.