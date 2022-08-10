منها الميتافيرس والـ NFT.. «جارتنر» تحدد 25 تقنية ناشئة للتركيز عليها مستقبلا

سلّطت شركة “جارتنر” الضوء على تقرير “هايبر سايكل” في التقنيات الناشئة لعام 2022 على 25 تقنية ناشئة تساعد على تعزيز التجربة التفاعلية للمستخدم والإسراع في تحسين الذكاء الاصطناعي، علاوة على تحسين إيصال الخدمات التقنية وتسليمها.

رئيس أبحاث “جارتنر”: يجب على المؤسسات الحرص على الاستفادة من الابتكارات

وقالت ميليسا ديفيس نائب رئيس الأبحاث لدى “جارتنر” إن التقنيات الناشئة تتيح فرصا للتحوّل الرقمي أمام الشركات، إلا أن التنفيذيين التقنيين وقادة الابتكار التقني على موعد مع تحديات.

وأضافت أن التحديات تتمثل في تطوير الإمكانات الرقمية بالتزامن مع الحفاظ على تحسين الاستدامة لمواجهة القيود المتزايدة على توفّر الموارد، مؤكدة ضرورة أن تعمل المؤسسات على تخطي ذلك الصخب المصاحب للتقنيات الناشئة للإسراع في التغيير من خلال الحرص على الاستفادة من الابتكارات التي تساعدهم في تعزيز أفضليتهم التنافسية.

تقرير هايبر سايكل

ويحدد تقرير “هايبر سايكل” للتقنيات الناشئة من بين سلسلة “هايبر سايكل” الصادرة عن شركة “جارتنر” أهم الرؤى التي تُستخلص مما يزيد عن 2,000 تقنية وإطار عمل تطبيقي والذي تعمل “جارتنر” سنويا على جمعها في ملفات تعريفية لتقدّم سلسلة مُلخصات موجزة لأبرز التوجهات والتقنيات الناشئة والتي “يجب معرفتها”.

و تمتلك هذه التقنيات والتوجهات القدرة على إضافة درجات عالية من الأفضلية التنافسية خلال الفترة عامين إلى عشرة أعوام.

وتتضمن التقنيات :

الميتافيرس الرموز فير القابلة للاستبدال (NFT) التطبيقات الفائقة الويب 3.0 تقنيات الهوية اللامركزية الرقمنة البشرية التوأمة الرقمية للعملاء أسواق المواهب البشرية الداخلية الأنظمة التلقائية الذكاء الاصطناعي للاستخدامات غير الرسمية النماذج الأساسية الذكاء الاصطناعي الخاص بالتصاميم المنتِجة توليد شيفرات التعليم الآلي إدارة العمليات المالية بشكل مشترك عبر السحاب (FinOps) منظومات البيانات السحابية الحوسبة السحابية المستدامة التخزين الحوسبي هندسة شبكات الأمن السيبراني تقنيات مراقبة البيانات الحوكمة الديناميكية للمخاطر منصات حوسبة السّحاب الصناعية التصاميم العملية المختصرة التطوير المدفوع بالرقابة أدوات جمع البيانات وتحليلها عن بعد (OpenTelemetry) هندسة المنصات

ثلاثة محاور لتوجهات التقنيات الناشئة:

التقنيات الخاصة بتعزيز التجربة التفاعلية الغامرة للمستخدم

التقنيات الخاصة بتسريع أتمتة الذكاء الاصطناعي

وتشمل قائمة التقنيات التي تساعد في تسريع أتمتة الذكاء الاصطناعي كلا من الأنظمة التلقائية، والذكاء الاصطناعي للاستخدامات غير الرسمية، والنماذج الأساسية، علاوة على الذكاء الاصطناعي الخاص بالتصاميم المنتِجة، وتوليد شيفرات التعليم الآلي.

التقنيات الخاصة بتحسين التسليم التقني

جدير بالذكر , ان جارتنر (المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز:IT), تعد من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات والأبحاث، وهي مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500). وتزود جارتنر قادة الأعمال بالرؤى والمشورة والأدوات التي تمكّنهم من إنجاز مهامهم الحساسة والتي تحظى بالأولوية القصوى، فضلا عن وضع أسس النجاح للمؤسسة في المستقبل.