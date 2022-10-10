منها المونوريل والقطار السريع .. الكهرباء توفر الطاقة لـ 21 مشروعاً قومياً بقيمة 2.021 مليار جنيه

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة في شركة جنوب القاهرة للتوزيع في توصيل التيار الكهربائي لصالح 21 مشروعا قوميا خلال الفترة الماضية بإجمالي قيمة تصل إلى 2.021 مليار جنيه.

وعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اجتماعاً مع شركة جنوب القاهرة للكهرباء ، في إطار استمرارا للمتابعة الدورية لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على جميع أنحاء الجمهورية.

وزير الكهرباء محمد شاكر

وتتضمن المشروعات التى قامت الشركة في توفير الطاقة الكهربائية لهاً كلاً من : –

المونوريل ، القطار الكهربائى السريع ، تطوير شارع الخمسين والقطامية وزهراء المعادى ، توسعة الطريق الدائرى ، محور ياسر رزق ، تطوير بالمقطم شارع 9 ، تطوير شارع صالح سالم من محور جيهان السادات حتى طريق القطامية.

محور السكة الحديد شارع الجزائر ، محور حسب الله الكفراوى ، تطوير كورنيش المقطم ، محور ترعة الزمر ، محور عمرو بن العاص ، تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير ، توسعات طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

توسعات الطريق الموازى لمحور 26 يوليو ، نقل المياه من المصدر الشرقى إلى مستقبل مصر ، تطوير الطرق المحيطة بمنطقة أبو رواش، قاعدة غرب القاهرة ، تأهيل الترع ، نفق سيارات طريق الصعيد.

وتأتي تلك الاجتماعات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لزيادة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية ، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وتخدم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى نطاقها الجغـــرافى محافظتى القاهرة والجيزة ويبلغ عـــــدد المشـــتــركين بها حوالى 6,3 مليون مشترك منهم 4,56 مليون مشترك عدادات عادية ، و1,68 مليون مشترك عدادات مسبقة الدفع، 7,44 ألف مشترك عدادات ذكية ويصل عــدد قطاعات الشبكات إلى 8 قطاعات وعدد قطاعات التحكمات 3 قطاعات.