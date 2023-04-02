منها المنطقة الحرة ببورسعيد.. «النواب» يفوض هيئة مكتبه لتفويض 6 طلبات مقدمة من الأعضاء

فوض مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 6 طلبات مقدمة من الأعضاء على النحو التالي:

العضو علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة أعداد المستشفيات وتدريب العاملين بالقطاع الطبي. العضو أمل عصفور وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن مستقبل المنطقة الحرة ببورسعيد. العضو إيفلين متى بطرس وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الشركات التي تقوم بإقراض السيدات. العضو مرثا محروس وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة. العضو علاء عابد وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومةبشأن تدريب وتثقيف العاملين بالقطاع السياحي. العضو محمد الصمودي وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن رعاية شئون المصريين بالخارج.

كما أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اتفاقيتين دوليتين، بعد تقرير اللجنة التشريعية بأنها لا تخالف الدستور.

وقرر المجلس إحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023، إلى لجنة لجنة الشئون الاقتصادية.

كما أحال مجلس النواب تقرير اللجنة التشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023، إلى لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس.