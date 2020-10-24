نقل وملاحة

منها المعدات ومواد البناء .. جمارك دبي تعفي 7 بضائع من الرسوم الجمركية داخل المناطق الحرة

هي المعدات ومواد البناء والتعمير المستخدمة في المشاريع والإنشاءات، والآلات والمعدات وقطع غيارها اللازمة لتشغيل وصيانة المنشأة، والمواد اللازمة المستخدمة للتعبئة والتغليف
أحمد إسماعيل 8:33 م, السبت, 24 أكتوبر 20 8:33 م, السبت, 24 أكتوبر 20

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أكدت تقارير، اليوم السبت، أن جمارك دبي أعفت 7 بضائع من الرسوم الجمركية، والتي يتم استخدامها واستهلاكها داخل المناطق الحرة.

وتتلخص البضائع في 7 أقسام رئيسية، -حسبما ورد بموقع سبوتنيك- هي المعدات ومواد البناء والتعمير المستخدمة في المشاريع والإنشاءات، والآلات والمعدات وقطع غيارها اللازمة لتشغيل وصيانة المنشأة، والمواد اللازمة المستخدمة للتعبئة والتغليف.

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كما تم استثناء المحروقات والزيوت ومواد التشحيم والمواد المستخدمة في عمليات التشغيل والإنتاج، والمواد التالفة أو المتهالكة ومخلفات التشغيل والتصنيع التي لا تصلح للبيع أو الاستخدام أو التدوير، والتجهيزات والأدوات المكتبية والأجهزة ومواد المختبر والبحث العلمي والتدريب المستخدمة في المشأة، وأخيرا أي بضائع أو مواد أخرى تحددها الإدارة المعنية في حدود أحكام وضوابط هذه المادة والوثيقة.

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وذكرت وثيقة صادرة عن جمارك دبي أن استثناء تلك البضائع يأتي في إطار جهود الدائرة المتواصلة في تعزيز الخدمات الجمركية المقدمة ولتسهيل وتنظيم الإجراءات الجمركية، وكذلك لضبط مخزون شركات المناطق الحرة وتسديد قيودها من البضائع المستخدمة والمستهلكة داخل المناطق الحرة، ولغايات خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، من خلال اتباع إجراءات مبسطة لتخليص البضائع المستهلكة.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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