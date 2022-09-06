منها القاهرة والإسكندرية.. «إندرايفر» تطلق خدمة الرحلات المكيفة بتكلفة أعلى تصل إلى 15%

أطلقت شركة إندرايفر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول خدمة حجز سيارة مكيفة عبر منصتها الإلكترونية بالسوق المحلية.

وقال مروان حجازي، مدير تسويق الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إندرايفر تتيح للعملاء حاليا اختيار رحلات مكيفة عبر سيارات مجهزة لذلك، موضحا أن الفارق بينها وبين الرحلات العادية يتمثل في كونها قد تكون أعلي قليلا من حيث السعر بنسبة تصل إلي 15% إلا أن الأمر يعتمد أيضا علي السعر المسبق الذي يحدده العميل مع الكابتن.

وأضاف حجازي في تصريحات لـ”المال” أن الخدمة الجديدة متاحة في أغلب المدن بخلاف القاهرة والإسكندرية وتعتمد علي أحدث موديلات السيارات علي حد وصفه.

وأوضح أن الشركة تسعي لتوفير جميع الاحتمالات والخدمات لعملائنا التي تتوافق مع احتياجاتهم وتتوافق مع مستويات الأسعار الأنسب لهم، لافتا إلي أن شركته تستعد لإطلاق عدد من الخدمات خلال الفترة المقبلة سواء في القاهرة أو باقي المحافظات، ضمن خطتها لتعزيز تواجدها بالسوق المصرية وإرضاء عملائها.

يذكر أن إندرايفر (in driver) تأسست عام 2012 بمدينة ياكوتسك السيبيرية شرق روسيا اعتراضًا على قيام سائقى السيارات الأجرة بمضاعفة تكلفة الركوب، وتعمل فى عدة أسواق منها البرازيل وجنوب أفريقيا والهند وماليزيا وروسيا وتنزانيا والمغرب وباكستان وكينيا والمكسيك.

وبدأت الشركة نشاطها فى تقديم خدمات النقل الذكى بمصر خلال أغسطس 2021، وتقدم خدمات نقل الأفراد داخل المدن وبين المحافظات والشحن السريع والتوصيل، وتتوافر خدمات الشركة فى أكثر من 645 مدينة فى 45 دولة حول العالم، وتتخذ من أمريكا مقرًا رئيسيًا لها ولديها مكتب بالقاهرة.