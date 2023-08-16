منها الفرافرة.. «تنمية الريف»: إنشاء منافذ بيع جديدة بـ 3 مناطق

أعلن اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد قيام الشركة حالياً بإنشاء منافذ جديدة بكل من مناطق إمتداد غرب المنيا والطور والفرافرة، وذلك لضمان وصول كافة الخدمات التى تقدمها الشركة للمنتفعين بأراضيها فى جميع مناطق ومواقع المليون ونصف المليون فدان.

وشدد رئيس شركة تنمية الريف المصري خلال لقائه الدورى بقيادات المناطق والعاملين بمنافذ بيع المنتجات الغذائية بأراضى المشروع على ضرورة توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأنواعها والدواجن والأسماك، وكذلك مختلف المواد والسلع الغذائية الأساسية، بما يلبى احتياجات رواد المنافذ من المستهلكين وبأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق.

كما أكد على ضرورة مواصلة فرض المتابعة اليومية من الشركة على منافذ البيع بهدف التأكد من توافر السلع وبالأسعار المقررة، وذلك فى إطار نهج وخطة عمل شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى تفعيل الدور الاجتماعى الذى تضطلع به، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية فى حصول عملاء الشركة والمشروع على كافة إحتياجاتهم ومتطلباتهم من المواد الغذائية الأساسية فى محل عملهم وإقامتهم بمواقع الـ ١.٥ مليون فدان، وبأسعار مدعمة تساعد على التصدى لغلاء الأسعار.

وأخيراً ثمن اللواء عمرو عبد الوهاب التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذى أثمر عن توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين.

ويقوم بموجب هذا البروتوكول قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بتخصيص حصة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ “منافذ الريف المصرى الجديد”، بالأسعار التنافسية وبذات الجودة العالية التى تطرحها بها الوزارة فى الأسواق.

ما من شأنه أن يدعم الجانب الخدمى والإجتماعى للشركة تجاه عملائها وتجاه سكان مناطق المشروع، ويعضد التعاون المشترك بين الشركة وكافة كيانات ووزارات الدولة لخدمة المنتفعين بالمشروع، ولتحقيق مستهدفاته التنموية.