منها العنف الأسري.. مجلس الشيوخ يتلقى 3 دراسات في عدة ملفات بدور الانعقاد الجديد

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، تلقيه 3 دراسات من أعضاء المجلس في عدد من الملفات التي توليها الدولة أهمية خاصة.

وأشار خلال الجلسة الافتتاحية بمجلس الشيوخ اليوم، إلى أن إحدى هذه الدراسات جاءت من النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، والتي حملت عنوان “الألعاب الإليكترونية – الفرص والتحديات”.

وشملت الدراسات أيضا ظاهرة العنف الأسري ، المقدمة من النائب محمد هيبة، والشباب وسوق العمل غير الرسمي، المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن الدراسات الثلاث هامة وتشكل تحركًا ملموسًا في بعض الملفات التي توليها الدولة أهمية، قائلا: “هذا كله يحتاج مزيداً من الجهد الممزوج بالفكر الثاقب المخلص في أداء رسالتنا الدستورية على النحو الذي يرضى ربنا وشعبنا”.

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: نعاهد الله على ذلك مُستعينين به عز وجل وراجينه التوفيق لما فيه خير بلادنا وشعبنا فهو نعم المولى ونعم النصير.