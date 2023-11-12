منها السويدي.. «أفريكسيم بنك» يوقع عقود تمويلية مع شركات مصرية بقيمة 950 مليون دولار

وقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» اتفاقات تمويل مع عدد من الشركات المصرية والأفريقية بقيمة 1.5 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات بنية تحتية وإنشائية في القارة الأفريقية، من بينها عقود تمويل لكيانات مصرية بقيمة 950 مليون دولار أبرزها السويدي.

جاء ذلك على هامش ندوة تحفيز مساهمة شركات المقاولات والإنشاءات الأفريقية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية بنظام الــ EPC التنفيذ الهندسي – المشتريات – الإنشاءات بين الدول الافريقية والتي نظمها البنك الافريقي للاستيراد والتصديرAFRIEXEM Bank، بحضور الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.

وأكد الواثق بالله خلال كلمته أهمية قطاع التعاقدات والإنشاءات والبنية التحتية نظرا للنمو الكبير الذي يشهده في عدد من الدول الأفريقية.

كما أشار إلى اهتمام مختلف الحكومات المؤسسات الإقليمية الأفريقية بهذا القطاع، لدوره الكبير في تهيئة اللوجستيات المتعلقة بالتجارة والنقل الأمر الذي يؤدي إلى تهيئة دول القارة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الكبرى AfCFTA وكذا تحقيق مستهدفات أجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الافريقي.

ولفت إلى النشاط الكبير للشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات والإنشاءات في عدد من الدول الافريقية والاستثمارات المصرية بالقارة والتي بلغت نحو ١٣ مليار دولار في نحو ١٨ دولة، والتي تضمنت مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا وهو الأكبر في تاريختنزانيا، وجنوب شرق افريقيا، الي جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تتضمن إنشاء وتطوير شبكات الطرق، المباني الحكومية والخدمية وكذا المشروعات السكنية.

وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى آفاق نمو نشاط الشركات المصرية في هذا الإطار، وشدد على ضرورة إيجاد آليات تمويلية لدعم الشركات المصرية حتى تتمتع بالتنافسية اللازمة في مواجهة شركات الدول المنافسة من خارج القارة والمدعومة من حكومات دولها وكذا من كبرى البنوك العاملة فيها.