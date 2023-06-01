«منها السكر وارتفاع الكوليسترول».. «راميدا» تستحوذ على 11 مستحضرًا دوائيًا لعلاج أمراض مزمنة

أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (كود البورصة المصريةRMDA.CA – )، عن إتمام عملية الاستحواذ على 11 مستحضر دوائي لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع الكوليسترول من إحدى الشركات المحلية الرائدة في تصنيع المستحضرات الدوائية في السوق المصري.

وسوف تتيح عملية الاستحواذ للشركة الدخول في 5 مجالات علاجية سريعة النمو وبقيمة سوقية إجمالية قدرها 2.2 مليار جنيه مصري والتي نمت بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 3 سنوات بنسبة 37٪ خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في الربع الأول من عام 2023، وذلك مقارنة بأداء سوق الأدوية المصري بشكل عام، والذي بلغ 11٪ خلال نفس الفترة. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد راميدا من تفوق الشركات المحلية في هذه المجالات العلاجية، والتي كان يهيمن عليها الشركات المبتكرة والآن بسبب تنافسية المنتج المحلي على مستوي الجودة والسعر تمكنت الشركات المحلية من النمو في هذه المجالات العلاجية بنسبة نمو سنوي مركب لمدة 3 سنوات بلغ 67% خلال ذات الفترة بواقع 3.6 ضعف نمو الشركات المبتكرة.

وقد أظهرت مجموعة المستحضرات المستحوذ عليها نموًا قويًا، حيث حققت مبيعات بقيمة 107 مليون جنيه خلال السنة المالية 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 97٪ مقارنة بالسنة المالية 2021. ومن المتوقع أن تحقق مبيعات تتراوح بين 180 و200 مليون جنيه مصري على أساس عام كامل لشركة راميدا، بهامش إجمالي قوي بنسبة 70٪ عن نفس الفترة.

ويعكس هذا الاستحواذ التزام المجموعة بتنفيذ أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها، والتي تستهدف التركيز على تنمية المستحضرات التي تقوم الشركة بإنتاجها فضلًا عن إتمام الاستحواذ على مستحضرات عالية الطلب والقيمة في السوق بالقطاعات العلاجية سريعة النمو وبصفة خاصة المستحضرات التي تستهدف علاج الأمراض المزمنة حيث تتميز بثبات واستمرارية الطلب.