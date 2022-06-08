منها الزيوت والمكرونة.. مصر تسمح بعودة تصدير الكميات الفائضة من 8 سلع غذائية بعد موافقة «التموين والتجارة»

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا رقم 335 لسنة 2022 بشأن استمرار العمل بالقرارين 141 و142 .



وينص القرار الموجه إلى المجلس التصديري للصناعات الغذائية على استمرار العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 141 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير الفول الحصي والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وكذلك القرار رقم 142 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر.



ونص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية من الأصناف الواردة بالقرارين الوزاريين المشار إليهما والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.