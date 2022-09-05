منها الحنة والنجيلة.. الرقابة على الصادرات تعتمد واردات 12 شركة وعلامة تجارية (تفاصيل)

أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قرار 1164 لسنة 2022 بشأن قيد 12 شركة ومصنع في سجل الشركات المؤهلة للتصدير إلى السوق المصرية ، والمستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.

ومن بين أبرز تلك الشركات هيCUBICFUN TOYS INDUSTRIAL SHANTOU الصينية والتى تقوم بإنتاج ألعاب البازل 3D ولعب المكعبات، بالإضافة إلى شركة 3 E TEKSTIL PAZ التركية مالكة العلامة التجارية Baby jem والتي تنتج منتجات استحمام أطفال ومنتجات نسيجية.

وزارة التجارة والصناعة

كما تضم المصانع كلاً من شركة جیولیو تویست لتجارة الملابس الجاهزة الإماراتية مالكة العلامة التجارية Giulio العاملة بمجال الملابس الجاهزة ، بالاضافة إلى شركة ALHENNA الهندية مالكة العلامة التجارية حنة رويال العاملة بمجال مستحضرات تجميل عشبية ” حنة” ، وأخيراً شركة Act Global Ltd الامريكية مالكة العلامة XTREME TURF العاملة في مجال النجيلة الصناعية.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الإثنين، القرار رقم 1127 لسنة 2022، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية لمستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

ووفقًا لقرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقيد المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المبنية أسماؤها بالقوائم المرفقة أرقام (337، 373، 392، 513، 550) طبقًا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات.