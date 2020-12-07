منها الحصول على البلازما بالتبرع.. أبرز 15 تصريحًا لوزيرة الصحة في البرلمان اليوم

وإقامة مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر والذي قد يستغرق عامًا أو عامًا ونصف

أطلقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عدة تصريحات هامة خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية في البرلمان، برئاسة الدكتور محمد العماري، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

ورصدت “المال” أبرز تلك التصريحات التي أطلقتها الوزيرة في البرلمان اليوم، وهي كالتالي:

1- حملة توعية مجتمعية سيتم إطلاقها بشأن مشروع تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير للخارج.

2- دور مجلس النواب لن ينتهي بالتشريع، بل يبدأ منها، فمن المهم أن يلعب دورًا في توعية الشارع بأهمية هذا المشروع القومي.

3- يتم التجهيز حاليًّا لحملة كبيرة مع عده شركات، ووجود النواب سيدفع بمزيد من الثقة تجاهه.

4- إخلاء مصر من فيروس سي، وكذا المبادرات الصحية كانت داعمة للوزارة في كسب ثقة الشركات العالمية بمجال البلازما.

5- الحصول على البلازما يكون بالتبرع من قِبل المواطنين وليس البيع.

6- المتبرع سيحصل على مقابل مادي على غرار دول العالم نظير تكلفة الانتقالات إلى مراكز التبرع، وكذا مقابل ساعات العمل التي سيتغيب عنها.

7- منظمة الصحة العالمية كانت حاضرة في وضع تقديرات المقابل المادي، وكانت تدقق في هذا.

8- خلال شهر أو شهر ونصف سيتم تجميع البلازما وتسفيرها للخارج لفصل مشتقاتها.

9- تصل مشتقات البلازما إلى 11 مشتقًّا.

10- إقامة مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر، والذي قد يستغرق عامًا أو عامًا ونصف.

11- ننتج حوالي 30 ألف لتر من البلازما ونحن بحاجة إلى مليون لتر سنويًّا.

12- الأماكن الحكومية لها الأولوية فى التراخيص.

13- إعطاء التراخيص للقطاع الخاص فى أضيق الحدود وسيحكم بقانون.

14- اللى هيخش المشروع ده وعينه على الربح مش عايزاه معانا.

15- نعمل على تحقيق هذا المشروع للاكتفاء الذاتى، فهو مشروع قومي.