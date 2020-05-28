منها التعيينات.. «الوطنية للصحافة» تمنع المؤسسات القومية من إصدار قرارات مالية إلا بالرجوع للهيئة

أصدر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، قرارًا جديدا بشأن تنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية، وذلك نظراً للظروف الحالية، وإعمالاً لقواعد الإفصاح والشفافية ووفقاً لصلاحيات الهيئة الواردة في القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة .

القـرار يشمل:

أولاً: يقوم رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال الاعتيادية في مؤسساتهم، على الوجه الأمثل الذي يضمن حسن إدارة الموارد وضبط وترشيد الإنفاق .

ثانياً: يُمنع إصدار أي قرارات مالية أو اقتصادية تؤثر في أوضاع المؤسسات، بما في ذلك البيع والشراء والتعيينات والعقود ومد الخدمة والترقيات والندب والنقل من الوظائف والأماكن، وكذلك صرف البدلات الاستثنائية إلا بعد الرجوع للهيئة والحصول على موافقة مكتوبة منها بذلك، ويعتبر غير ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

كانت الهيئة الوطنية للصحافة قد تواصت مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط ودار الهلال ودار المعارف والشركة القومية للتوزيع لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتتواصل مع باقي المؤسسات اليوم الخميس في إطار القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة.

وشددت الهيئة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية وتوفير المواد المطهرة والكلور وغيرها من المواد والتعقيم، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم الشاملة وعدم السماح بالدخول لمقر المؤسسة بدون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة والابلاغ فور الاشتباه بأي حالة إصابة واتخاذ التدابير اللازمة فوراً.