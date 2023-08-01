منها التحول الرقمي.. البريد المصري والسوداني يبحثان أوجه التعاون المشترك بين البلدين

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج مدير عام البريد السوداني والدكتور عادل عبد العزيز الفكي مستشار البريد السوداني، وذلك بمقر البريد المصري بالقرية الذكية؛ بهدف بحث أوجه التعاون المشترك.

تناول اللقاء مناقشة مستجدات العمل البريدي في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها جمهورية السودان، بحضور خالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشمول المالي ونرمين حسن رئيس قطاع التعاون الدولي وحاتم الصولي رئيس قطاع الجودة.

و رحّب فاروق بالدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج مدير عام البريد السوداني والدكتور عادل عبد العزيز الفكي، مُعربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية والأخوية الممتدة التي تربط مصر والسودان الشقيقة، مؤكدًا المكانة التي تحظى بها جمهورية السودان لدى الشعب المصري.

و أعرب الدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج مدير عام البريد السوداني عن شكره للبريد المصري على حفاوة الاستقبال والروح الطيبة التي شعر بها في بلده الثاني مصر، موجهًا الشكر للدولة المصرية على جهودها في دعم الشعب السوداني خلال الأزمة التي يمر بها، ومشيدًا بالتعاون المشترك بين البريد المصري والبريد السوداني.

وأوضح أن البريد المصري داعم أساسي للبريد السوداني خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا مضاعفة سبل التعاون وإطلاق خدمة إرسال طرود تحتوى على مواد غذائية من مصر إلى الشعب السوداني عبر البريد المصري؛ لتخفيف العبء عنهم في ظل ندرة وجود المواد الغذائية في السودان نظرًا للظروف الراهنة.

كما تناول اللقاء نقل المواد البريدية الواردة من جميع الدول إلى مركز التبادل اللوجستي بمصر لمعالجتها وإعادة إرسالها إلى السودان عن طريق الشحن البري بما يضمن استمرار العمل البريدي في السودان بعد توقف رحلات الطيران، وقد تناول اللقاء أيضًا بحث إمكانية تبادل الخبرات بين البريد المصري والبريد السوداني والاستفادة من التطور الذي يشهده البريد المصري لتطوير البريد السوداني بعد استقرار الأوضاع في السودان.

وخلال اللقاء أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري حرص مصر على الوقوف بجانب جمهورية السودان وشعبها الشقيق وتكاتف مؤسسات الدولة المصرية لتقديم كل المساعدات الممكنة للشعب السوداني في ظل الأزمة التي يمر بها حاليًّا، مؤكدًا على الأخوة التي تجمع بين الشعب المصري والشعب السوداني.

وأشار إلى أن البريد المصري والسوداني في تواصل دائم وتعاون مستمر، ومؤكدًا دعم البريد المصري الكامل للبريد السوداني، وبحث ومراجعة جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية إرسال الطرود الغذائية للشعب السوداني عبر البريد المصري، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين البريد المصري والبريد السوداني لنقل تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي للبريد السوداني بعد استقرار الأوضاع في السودان، وذلك عن طريق الاعتماد على الخبرات التي يمتلكها البريد المصري والنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.

كما أشاد الدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج مدير عام البريد السوداني بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات المتكاملة التي يقدمها للعملاء، مُبديًا إعجابه بما شاهده من نظم التحول الرقمي والميكنة الحديثة داخل مكتب بريد القرية الذكية، ومتمنيًا التوفيق والنجاح للبريد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين البريد المصري ونظيره السوداني يعد فرصة حقيقية لتحقيق طفرة في أداء بريد السودان والاستفادة من خبرات البريد المصري في ضوء العلاقات المتميزة بين مصر والسودان.