منها التجار.. الزراعة تفند أسباب ارتفاع أسعار البصل في 4 نقاط

ألقت وزارة الزراعة الضوء على 4 أسباب تتعلق بارتفاع أسعار البصل وهي السلعة الأساسية التي تهم الأسر المصرية على مختلف المستويات .

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن السبب الأول أن التجار هم الذين يخزنون البصل وليس المزارعون.

ثانيا: أنه ليس لدينا أزمة في إنتاج البصل فمصر من أفضل 5 دول في العالم في إنتاج البصل والإنتاج يكفي الاستهلاك المحلي ولدينا فائض كبير أيضا للتصدير.

ثالثا: مساحة زراعة البصل هذا العام لم تنخفض كثيرا عن الأعوام السابقة وبالتالي نفس كمية الإنتاج تقريبا متقاربة وليس فيها عجز كبير يتسبب في هذه الزيادة غير المبررة في سعر البصل.

رابعا : الصادرات ليست السبب في ارتفاع أسعار البصل لأن صادراتنا هذا العام أقل بـ 100 ألف طن عن العام الماضي، وذلك نتيجة قرار الحكومة خلال ستمبر الماضي بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر ثم تمديد القرار ثلاثة أشهر أخرى.

وأوضح التقرير أن صادرات مصر من البصل 2023 بلغت 412 ألف طن فقط في حين تجاوزت 500 ألف طن 2022 .

وكشف التقرير أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو الذي وجه بالقيام بحملات تفتيشية مكثفة على مفارش البصل لدى التجار في كل المحافظات، وهو الذي تواصل مع الأجهزة المعنية للمشاركة في هذه الحملات.

كما وجه بحصر كافة مفارش البصل على مستوى الجمهورية ومراجعة تراخيصها وتحرير محاضر للمخالفين فورا، مع التأكيد أيضا على أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية .