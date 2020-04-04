اقتصاد وأسواق

منها الانتقال للعاصمة الإدارية.. السيسي يوجه بتأجيل افتتاحات المشروعات القومية للعام المقبل

الاجتماع تناول استعراض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة
المال - خاص 4:33 م, السبت, 4 أبريل 20 4:33 م, السبت, 4 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان اليوم السبت بأن الاجتماع تناول استعراض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس السيسي بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظراً لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

كما وجه السيسي بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع والحفاظ على سلامتهم، والتواصل مع الشركات والمقاولين للتنسيق لهذا الغرض والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة وتوعية العمال بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة، بما فيها تنظيم الاختلاط والحركة والاهتمام بالسلوك الوقائي الشخصي اليومي.

واستعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي الإنشائي في كلٍ من العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، إلى جانب نتائج اجتماعاته الأخيرة مع مسئولي الشركات العاملة في المواقع المختلفة في ضوء تداعيات فيروس كورونا، لضمان استمرار العمل بالمواقع، مع الحفاظ على سلامة العاملين، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتطهير وتعقيم المواقع وتجهيز أماكن العمل والإعاشة بما يحقق الأمان الضروري للعمالة.

كما شهد الاجتماع عرض الموقف بالنسبة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، خاصةً ميدان التحرير، فضلاً عن جهود وزارة الإسكان بشأن الاستعداد المستقبلي لتخفيف الآثار الناتجة عن السيول.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي منها بأسعار مناسبة

المال - خاص 4:27 م, الأثنين, 30 مارس 20

القوى العاملة: 1.2 مليون عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة

دعاء حسني 4:25 م, الأحد, 29 مارس 20

رئيس الوزراء : عرض مشروع موازنة العام المالي 2020/2021 على الرئيس خلال أيام

صفية حمدي 11:19 ص, الأثنين, 9 مارس 20

العصار : وعدنا الرئيس بتصنيع أول جريدر مصري خلال ثلاثة أشهر

أحمد صبري 12:01 ص, الثلاثاء, 18 فبراير 20

«تخفيضات للأسعار».. الحكومة تنتهي من مسودة مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي

صفية حمدي 4:16 م, الأحد, 9 فبراير 20

السيسي يوجه الحكومة بتطوير صناعة الغزل وإعادة القطن المصري لسابق عهده

مؤمن عبدالمجيد 4:56 م, الخميس, 6 فبراير 20