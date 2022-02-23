منها الإمارات ..«opay» لحلول الدفع الإلكتروني تخطط للتوسع في أسواق جديدة

تخطط شركة OPay لحلول المدفوعات للتوسع في أسواق جديدة بحلول نهاية العام الحالي خاصة في الإمارات العربية المتحدة ،وتعزيز مجموعتها الحالية من الخدمات المالية والتكيف مع معايير الأمان الجديدة للحفاظ على بيانات العملاء سرية وآمنة.

و أشادت مجموعة “OPay” العالمية لخدمات التكنولوجيا المالية و المدفوعات الإلكترونية بالخطوات التي أتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية في إطار تطوير قطاع المدفوعات الالكترونية وخدمات الدفع اللاتلامسي، وأن الدعم المقدم من قبل السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مهد الطريق لتحول رقمي أسرع للقطاع المصرفي المصري، عبر تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، والتوسع في تعزيز ثقافة المدفوعات اللاتلامسية، وتوسيع نطاق توفير الخدمات الآلية. كما أتاح العديد من المبادرات والتي أعطت فرصًا هائلة لشركات المدفوعات الإلكترونية لدخول السوق المصري وتزويد العملاء بمجموعة من الخدمات الرقمي المتطورة.

وبحسب تقرير صحفي نشرته مجلة فوربس الشرق الأوسط تعد شركة “OPay” من أبرز الشركات التي ظهرت على مشهد المدفوعات الإلكترونية في مصر نتيجة لتلك السياسات المتبعة من قِبل الدولة المصرية.

كما تعتبر من أسرع الشركات نموًا وانتشارًا في السوق المصري منذ انطلاقتها الاولى في مصر مع بداية عام 2021، حيث اكتسبت ثقة آلاف التجار الذين يستخدمون نقاط البيع الخاصة بها لتحصيل الفواتير والمدفوعات الأخرى.

وذكر التقرير ان شركة “OPay” للتكنولوجيا المالية تأسست في عام 2018، وسرعان ما نمت لتصبح أكبر مزود للخدمات المالية، وإلى جانب أعمالها في مصر، تعمل الشركة على المستوى الإقليمي أيضًا في نيجيريا وباكستان، ويعود الفضل في النجاح المبكر الذي حققته الشركة، إلى تفانيها في جعل الخدمات المالية في متناول كافة شرائح المجتمع، وتتطلع “OPay” خلال هذا العام إلى التوسع في بقية أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أكدت “OPay” انها توفر مجموعة من الحلول المالية المصممة خصيصًا لتناسب كافة العملاء من الأفراد والشركات، والتي تشمل خيارات السداد عبر ماكينات الدفع (POS) وعبر الإنترنت وكذا خدمة المحفظة الرقمية باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن بوابة “OPay ” عبر الإنترنت (OPay checkout) تستضيف مجموعة من الخدمات عالية الجودة، والحلول المتكاملة، ونظام العمولة الممتاز، الذي يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق نموًا في الأرباح.



