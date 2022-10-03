منها الإسكان الاجتماعي والمونوريل.. «شمال القاهرة للكهرباء» توفر الطاقة لـ53 مشروعا بتكلفة 1.3 مليار جنيه

نجحت شركة شمال القاهرة للكهرباء في توفير الطاقة الكهربائية لعدد 53 مشروعًا قوميًّا؛ ما بين مشروعات مونوريل ومشروعات إسكان اجتماعي وإزالة تعارضات خاصة بمسارات كابلات، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لجامعات.

وتنشر “المال” أبرز تلك المشروعات الخاصة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والتى يصل إجماليها إلى 1.3 مليار جنيه، خلال العام المالي 2021- 2022.

وزير الكهرباء محمد شاكر

وللشركة دور فعال فى المشروعات القومية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 1.3 مليار جنيه تتضمن:

الطرق والمحاور قامت الشركة بتنفيذ أعمال كابلات الجهد المتوسط وتغيير مسارات الكابلات وإزالة التعارضات ونقل الموزعات (إيديال- إجيماك- ولي العهد- النقل العام- اي45 أمام الجامعة الأمريكية)، وأكشاك محولات وصناديق توزيع لعدد 40 مشروعًا بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

وفى مشروعات الإسكان قامت الشركة بتنفيذ أعمال شبكة الجهد المتوسط والمنخفض لتغذية عدد 8 مشروعات إسكان اجتماعي.

وفى مشروع المونوريل يوجد عدد 5 محطات مونوريل داخل نطاق الشركة عدد (3) محطات بالعاصمة الإدارية، وعدد (2) محطة بمدينة نصر.

التطور الإنشائى: حيث تم تطوير عدد 14 مركز خدمة عملاء إنشائيًّا، وجارٍ تطويرها وفقًا للهوية البصرية، وصولًا لهوية موحدة لمراكز خدمة العملاء،

وجار تطوير 25 مركزًا إنشائيًّا، وذلك من خلال توحيد اللوجو، توحيد الزي، استحداث منطقة لتقديم الخدمات لذوي الهمم وتدريب العاملين علي كيفية التعامل معهم، واستحداث منطقة لتقديم الخدمات الذكية.

وتضم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء شمال وشرق القاهرة- مدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية متمثلًا في (مدينة العبور- الخانكة- شبرا الخيمة- القناطر- بهتيم).

وتخدم الشركة حوالى (6) ملايين مشترك مقسمين على أربعة قطاعات بالشركة تشمل قطاع الحلمية (الحلمية- المطرية- المرج- الخانكة)، وقطاع شبرا (شبرا مصر- شبرا الخيمة- بهتيم- القناطر الخيرية)، وقطاع مدينة نصر (مدينة نصر- العباسية- القاهرة الجديدة)، قطاع مصر الجديدة (مصر الجديدة- السلام- العبور).