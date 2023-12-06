منها الأسمدة بـ65.9%.. انخفاض الصادرات المصرية بنحو 33.7% خلال سبتمبر الماضي

انخفضت الصادرات المصرية بنحو 33.7% خلال شهر سبتمبر 2023 محققة 2.9 مليار دولار، مقابل 4.44 مليار دولار في نفس فترة المقارنة من العام السابق، بحسب أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف التقرير، أن من أبرز السلع التي ساهمت في انخفاض معدل الصادرات المصرية هي : الملابس الجاهزة بنحو 11.1%، ومنتجات البترول بنسبة 68.2٪، والأسمدة بحو 65.9٪، أضافة الى اللدائــن بأشكالها الأولية بنسبة 36.5٪.

ارتفاع بعض الصادرات

وذكر التقرير أيضا أن بعض السلع ارتفعت قيمة صادراتها خلال سبتمبر 2023، مقابل مثيلتها في نفس الفترة المقارنة لعام 2022، وهي بترول خام بنسبة 81.3%، و عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 32.4%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 157.2٪، وسجاد وكليم بنسبـة 42.0٪.