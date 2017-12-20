منها افتتاح 3 كباري عائمة.. أبرز ملامح زيارة السيسي المرتقبة للإسماعيلية

نادية صابر رفعت محافظة الإسماعيلية حالة الاستعدادات القصوى والطوارئ، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقررة يوم السبت المقبل. كشفت مصادر مطلعة أن السيسي سيقوم بتفقد " السفينة فاضل " التابعة لشركة التمساح – أحد كيانات هيئة قناة السويس – وهي أحدث سفينة خدم

نادية صابر



رفعت محافظة الإسماعيلية حالة الاستعدادات القصوى والطوارئ، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقررة يوم السبت المقبل.

كشفت مصادر مطلعة أن السيسي سيقوم بتفقد ” السفينة فاضل ” التابعة لشركة التمساح – أحد كيانات هيئة قناة السويس – وهي أحدث سفينة خدمات بترولية وتعد السفينة أكبر وحدة متعددة الأغراض وإمدادات بالشرق الأوسط .

ومن المقرر أن يعلن الرئيس عن بدء عملها بحقول الغاز والبترول في البحر الأبيض المتوسط.

وقامت شركة CSSC ببناء “فاضل” ويبلغ طول السفينة 90 مترًا وعرضها 18.8 متر وحمولتها الكلية 4744 طناً ومجهزة بونش رئيسي حمولة 75 طنا ويعمل بخاصية AHC، ما يسمح بحمل أثقال تصل إلي 40 طنا وتثبتها في نقطة محددة تحت سطح البحر بعمق 2000 متر، وتتميز السفينة بقدرتها على المناورة وسرعة رد الفعل، وكذلك تحتوي علي مهبط طائرات الهليكوبتر العملاقة طراز سوبر جامبو.

كما سيقوم السيسي بافتتاح 3 كباري عائمة علي قناة السويس، تم بناؤها في ترسانة بورسعيد البحرية وبمشاركة الشركات التابعة لهيئة القناة، وهى كوبري الشهيد” أحمد منسي” بالجزء الغربي بقناة السويس بمنطقة نمرة 6 والجزء الشرقي علي المجري الجديد وكوبري القنطرة “الشهيد انابوب” لتحقيق الربط بين سيناء والوادي.



ويصل الطول الكلي للكوبري الواحد إلى 255.75 متر وعرضه 15متراً وارتفاعه 2.25 متر، فيما تبلغ حمولته 85 طنا، ويسمح الكوبري بعبور سيارات الركاب والنقل المتوسط في الاتجاهين فيما تعبر سيارات النقل الثقيل في اتجاه واحد، كما يسمح بعبور جميع أنواع السفن من خلال فتحة ملاحية عرضها 235 مترًا.



وفقاً للمواصفات الفنية للكوبري، يتم التحكم في عملية فتح وغلق الكوبري آلياً من خلال غرفة تحكم مزودة بكاميرات مراقبة وعدد 2 ماكينة و2 رفاص، كما تعمل أبواب الكوبري عند المدخلين بأجهزة هيدروليكية تُمكن من رفع وخفض الأبواب، وقد خضع الكوبري لإشراف هيئة الإشراف الدولية.

كما سيتفقد الرئيس المرحلة الثانية من إنتاج المزارع السمكية المقامة شرق قناة السويس والتي بلغت نحو 4400 حوض سمكي.

ومن المقررأن يحتفل الرئيس السيسي مع العاملين بأنفاق الإسماعيلية بوصول ماكينتين “تحيا مصر” إلي موقع مخرج النفقين الجنوبي والشمالي بشرق قناة السويس، مرورا أسفل المجرى الرئيسي لقناة السويس والمجرى الجديد بعمق 40 مترًا عن سطح الأرض.

ليعلن بذلك انتهاء اعمال حفر بنسبة 100% في المدخلين الشمالي والجنوبي لنفق قناة السويس للسيارات بالإسماعيلية، تمهيدًا لأعمال التجهيزات النهائية وتوصيل كابلات المرافق ليكون جاهزاً للافتتاح والتشغيل في 30 يونيو المقبل.

كما أعلنت جامعة قناة السويس تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات النظرية والعملية والمقررة في 23 ديسمبر المقبل.

وتشهد مداخل ومخارج مدينة الإسماعيلية المؤدية إلى الطريق الدائري ومنطقة نمرة 6 نشاطاً ملحوظاً لتطوير المحاور المرورية ورفع كفاءتها وتجميل الميادين والشوارع المحيطة بها.