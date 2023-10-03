منها ارتفاع الأسعار.. 3 أسباب وراء تراجع مبيعات الأتوبيسات في مصر بنسبة 55.7% خلال أول 8 أشهر من 2023 (جراف)

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن تراجع مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها في مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالى بنسبة 55.7% لتصل إلى 5 آلاف و43 مركبة، مقابل 11 ألفًا و395 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وأرجع بيشوي عماد، مدير أعمال التطوير في شركة «كاما موتورز»، تراجع مبيعات قطاع «الأتوبيسات» إلى الأزمات التى انتابت السوق المحلية والتى تتمثل في القيود المفروضة على الاستيراد، وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك مما أثر سلبًا على نقص الكميات المستوردة والمنتجة محليًا لدى المصنعيين المحلين.

وأضاف عماد لـ«المال»، أن الزيادات السعرية التى أقرتها غالبية شركات السيارات على طرازاتها قد انعكست سلبًا على تراجع حجم الطلب والشراء من جانب المستهلكين خلال الفترة الماضية.

وانخفضت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 50.8% لتسجل 3713 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 7 آلاف و553 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 65.4% لتصل إلى 1330 مركبة، مقارنة بنحو 3 آلاف و842 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، تطور مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال أول 8 أشهر من 2023:

«سوزوكي» تقود مبيعات الأتوبيسات في مصر

قادت «سوزوكي» مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع بنسبة بلغت 29.9% مسجلة نحو 1509 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 24.7% محققة بيع 1246 وحدة، تلتها «شيفروليه» فى المركز الثالث بنسبة 16.2% بنحو 816 مركبة.

وجاءت «كينج لونج» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 12.3% بنحو 618 أتوبيس، أعقبتها «جولدن دراجون» في المركز الخامس بنسبة 4.6% بواقع 231 وحدة.

وحلت «فوتون» للمرتبة السادسة بعدما استحوذت على حصة سوقية 4.2% مسجلة نحو 212 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وحصدت «ميتسوبيشي» المرتبة السابعة بحصة سوقية قدرها 3.6% محققة بيع 181 مركبة، تلتها «مرسيدس mcv» فى المركز الثامن بحصة سوقية 2.8% مسجلة نحو 143 أتوبيس.

وحافظت «هيونداي» على تمركزها فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات مسجلة حصة سوقية 1.1% مسجلة نحو 55 مركبة خلال تلك الفترة.

وظهرت «فولفو» في المرتبة العاشرة بحصة سوقية 0.6% بإجمالي بيع 29 مركبة، تلتها «إيفكو» فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 0.1% بواقع 3 أتوبيسات.

«كينج لونج» تستحوذ على 40% من مبيعات «الميكروباص»

استحوذت العلامة الصينية «كينج لونج» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الميكروباص فى مصر، بنسبة بلغت 40% مسجلة نحو 618 مركبة خلال أول 8 أشهر من العام الحالى.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 31% بإجمالي بيع 470 مركبة، تبعتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت 15% بواقع 231 وحدة.

وظهرت «فوتون» فى المرتبة الرابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» في مصر بحصة سوقية 14% مسجلة نحو 212 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

«سوزوكي» تسيطر على مبيعات السيارات الفان

سيطرت العلامة التجارية «سوزوكي» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر، بنسبة بلغت 75% مسجلة نحو 1509 مركبة خلال أول 8 أشهر من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الفان مستحوذة على حصة سوقية 25% بإجمالي 512 مركبة، خلال تلك الفترة.