منها ارتداء مندوبي التوصيل قفازات.. «جوميا» تتخذ تدابير احترازية ضد «كورونا»

قررت شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكترونى ، وضع مجموعة من التدابير الوقائية كإجراءات احترازية منعا لتفشى فيروس كورونا المميت بين موظيفها .

وتتضمن الإجراءات الوقائية التى وضعتها الشركة وحصلت المال علي نسخة منها تعقيم جميع مكاتب الشركة وإعداد مواد تعليمية عن آليات التعامل مع الفيروس ، إلى جانب الاستعانة لأطباء متخصصين في منح الموظفين نصائح وإرشادات طبية أسبوعيا .



بالإضافة إلى السماح للموظفين بالعمل من المنزل والحد من حركة التنقلات داخل وخارج مصر ، فضلا عن إجراء الاجتماعات أونلاين ، علاوة على قياس درجة حرارة المترددين على الشركة للمرة الأولى للتأكد من خلوهم من الفيروس .



إلي جانب إلزام مندوبى توصيل الشركة بارتداء القفازات أثناء التعامل مع العملاء أو أى موردين خارج جوميا .