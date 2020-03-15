اتصالات وتكنولوجيا

منها ارتداء مندوبي التوصيل قفازات.. «جوميا» تتخذ تدابير احترازية ضد «كورونا»

إل جانب تعقيم المكاتب والعمل من المنزل
محمود جمال 10:35 ص, الأحد, 15 مارس 20 10:35 ص, الأحد, 15 مارس 20

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قررت شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكترونى ، وضع مجموعة من التدابير الوقائية كإجراءات احترازية منعا لتفشى فيروس كورونا المميت بين موظيفها .

وتتضمن الإجراءات الوقائية التى وضعتها الشركة وحصلت المال علي نسخة منها تعقيم جميع مكاتب الشركة وإعداد مواد تعليمية عن آليات التعامل مع الفيروس ، إلى جانب الاستعانة لأطباء متخصصين في منح الموظفين نصائح وإرشادات طبية أسبوعيا .


بالإضافة إلى السماح للموظفين بالعمل من المنزل والحد من حركة التنقلات داخل وخارج مصر ، فضلا عن إجراء الاجتماعات أونلاين ، علاوة على قياس درجة حرارة المترددين على الشركة للمرة الأولى للتأكد من خلوهم من الفيروس .


إلي جانب إلزام مندوبى توصيل الشركة بارتداء القفازات أثناء التعامل مع العملاء أو أى موردين خارج جوميا .

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بقلم محمود جمال

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