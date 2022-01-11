منها إنشاء 30 محطة أرصاد آلية..تعرف على حصاد هيئة الأرصاد الجوية فى 2021

أصدرت وزارة الطيران المدنى تقرير يمثل الحصاد السنوى لكافة قطاعات وزارة الطيران المدنى لعام ٢٠٢١، ولأن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إحدى الهيئات التابعة لوزارة الطيران المدنى.

وتنشر بوابة “المال” الالكترونية تفاصيل انجازات هيئة الارصاد الجوية خلال عام 2021، وفقا للتقرير ابرزها انشاء 33 محطة رصد آلية بمختلف انحاء الجمهورية.

وتابعت انه من ضمن الانجازات، التنسيق الدائم والمستمر مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إذ تم إنشاء خط مباشر بين مركز التحاليل الرئيسى للهيئة العامة للأرصاد الجوية ومجلس الوزراء لسرعة إرسال التحذيرات والأنذارات الجوية والمتابعة المباشرة وخاصة فى حالات سوء الأحوال الجوية والطوارىء .

إضافة إلى بروتكول تعاون مع غرفة عمليات و مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار برئاسة مركز الوزراء بشأن التوثيق الألكترونى للوثائق والمخطوطات والبيانات المناخية للهيئة وايضا انشاء متحف لحفظ و لعرض الصور والمخطوطات والوثائق وأجهزة الرصد .

هيئة الأرصد الجوية

كما تم توريد وتركيب ٣٠محطة أرصاد ألية لرصد تقلبات حالة الطقس بمختلف انحاء الجمهورية، وكذا الأعداد لتوقيع بروتكول تعاون مع وزارة الأتصالات وتكنولوچيا المعلومات بشأن دعم الهيئة فالذكاء الأصطناعى وإنشاء تطبيق هاتفى خاص بتقديم خدمات مختلفة لها صلة بالتنبؤ بالطقس

و توريد وتركيب وتشغيل نظام للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بمقر الهيئة ومحطتى أرصاد حلوان ورشيد وربطهم بالشبكة العمومية للكهرباء

كما تم تدشين مشروع بحثى مشترك مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب للتصنيع المحلى لجهاز الراديو سوند كول منتج مصرى خاص بهذا الجهاز بدلا من المنتج المستورد.

وتجديد حصول الهيئة على شهادات مطابقة نظام إدارة الجودة وإدارة البيئة وإدارة الصحة والسلامة المهنية كما تم تحديث نظام التدريب فى مركز القاهرة الأقليمى للتدريب

واجتياز تفتيش دولى من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتجديد اعتماد المركز الأقليمى للتدريب لمدة ٨سنوات أخرى.

وتابع التقرير، انه تم قيام المركز الإقليمى التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية بتنظيم دورة تدريبية بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بمشاركة ٣٣ دولة من الدول الأفريقية والأسيوية.

كما حصلت الهيئة على تجديد اعتماد المركز الأقليمى للأشعاع التابع للهيئة كمركز إقليمى معتمد بقارة أفريقيا.