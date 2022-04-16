منها إطلاق ثلاث مسابقات.. تعرف على مبادرات «كريم» لدعم الكباتن فى رمضان

كشف محمد محسن ، رئيس قطاع العمليات فى شركة كريم مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول ، عن مجموعة المبادرات التى أطلقتها الشركة لدعم كباتنها خلال شهر رمضان ومنها توزيع 500 شنطة رمضان على الكباتن ، بالإضافة إلى إطلاق ثلاث مسابقات لمكافأة الكباتن التي ستحقق أعلى إيرادات في الأسبوع وأعلي نسبة رحلات مكتملة.

وقال محسن فى تصريحات لـ ” المال ” إن ثلاثة من الكباتن الفائزين سيحصلون على طقم كاوتش كامل، بينما سيحصل تسعة آخرون على مبلغ ألف جنيه و15 كابتن آخر على عبوة زيت سيارات زنة 5 لترات ، كما قامت الشركة أيضا بزيادة وقت قبول الرحلة إلى 15 ثانية بدلاً من 10 ثواني لتسهيل امكانية معرفة كل تفاصيل الحجز.

فى سياق متصل ، نوه عن حصول جميع الكباتن وعائلاتهم على عضوية مجانية لمدة 3 أشهر على البطاقات الطبية المخفضة من Limitless Care والتي تمنح الكباتن الاستفادة من جميع الخدمات الطبية المتوفرة في جميع المحافظات ، بالإضافة إلي الخصومات التي تصل نسبتها إلى 70% على الخدمات الطبية. وبعد انتهاء الثلاثة أشهر يستطيع الكباتن عمل اشتراك سنوي بقيمة 25 جنيها فقط.

وأشار إلي أن الشركة وفرت إمكانية تغيير المحافظة التي يعمل بها الكباتن المباشرة بسهولة وبدون الحاجة للتسجيل من جديد في المحافظة الأخرى، وذلك لتسهيل عمل الكباتن في مختلف المحافظات والمُدن بدون الحاجة للقيام بالكثير من الإجراءات، مما يتيح لهم المزيد من فرص العمل في كافة أرجاء الجمهورية.

محمد محسن

كما قامت الشركة أيضا بتفعيل خاصية السحب اليومي أو الـ payout feature والتي تتيح للكباتن الحصول على مستحقاتهم المادية يوميًا دون الانتظار حتى نهاية كل دورة للحصول عليها، وتمكنهم أيضاً من الحصول على مستحقاتهم مباشرة من شركة كريم وذلك لتحسين وتسهيل تجربة صرف المستحقات الخاصة بهم.

وكانت كريم قد قررت بداية العام الحالي زيادة الحد النقدي الخاص بالكباتن مع إمكانية السداد عبر العديد من أساليب الدفع بما في ذلك فوري وميزة والـمحافظ الذكية، بالإضافة إلى التحويلات البنكية، مما يتيح للكباتن فترة أطول للقيام بمزيد من الرحلات وطرق أسهل للسداد ، كما أطلقت كذلك صفحة مًخصصة على فيسبوك خاصة بالكباتن .

يذكر أن كريم بدأت عملياتها فى مصر خلال عام 2014 وتقدم خدماتها حاليا فى 17 مدينة على مستوي الجمهورية ، وبلغ إجمالي استثمارات الشركة بالسوق المحلية منذ إنشائها أكثر من 170 مليون دولار ، ويعمل على منصتها الإلكترونية أكثر من 600 ألف كابتن منهم 5500 كابتن سيدة.

وتخطط الشركة لزيادتها استثماراتها إلي 11 مليون دولار فى 2022 ، علما بأن حوالي 86% من الكباتن العاملين على منصة كريم في مصر حاصلون على شهادة جامعية أو تعليم متوسط ، و47% يعملون مع كريم إلى جانب وظيفتهم بدوام كامل طبقاً لتقرير التأثير الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته شركة كريم بالتعاون مع اكسفورد ايكونوميكس.