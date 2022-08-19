منها إصلاح السيارات وتنظيف المنزل .. «إندرايفر» تتيح للعملاء طلب فنيين ومتخصصين على منصتها الإلكترونية في القاهرة

أطلقت شركة إندرايفر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول خدمة جديدة بالسوق المحلية تحت اسم المتخصص كأول تطبيق نقل ذكي يقدم أنشطة مستحدثة.

وقال مروان حجازي ، مدير تسويق الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، أن إندرايفر أطلقت الخدمة الجديدة بشكل تجريبي في القاهرة بهدف تسهيل التواصل بين العميل والمتخصصين في مجموعة متنوعة من خدمات إصلاحات المنزل وأعمال التنظيف المنزلي والتعليم والرعاية الصحية وتركيب الأجهزة والجمال وإصلاح السيارات وتربية الحيوانات الأليفة.

وأوضح حجازي في تصريحات للمال أن خدمة المتخصص تعتمد علي نفس نموذج العمل المطبق في خدمة نقل الأفراد عبر التطبيق وهو تحديد سعر الخدمة مسبقا ، منوها أنه سيتم اطلاق هذه الخدمة في مدينة الاسكندرية قريباً لخدمة عملائنا في القاهرة وخارجها ايضاً.

وتابع قائلاً: توسع خدمات اندرايفر في مصر من اجل خدمة وارضاء عملائنا وسد احتياجاتهم سواء من خلال الرحلات او خدمات اخرى مثل خدمة “المختصص “.

يذكر أن إندرايفر in driver تأسست عام 2012 بمدينة ياكوتسك السيبيرية شرق روسيا اعتراضًا على قيام سائقى السيارات الأجرة بمضاعفة تكلفة الركوب، وتعمل فى عدة أسواق منها البرازيل وجنوب أفريقيا والهند وماليزيا وروسيا وتنزانيا والمغرب وباكستان وكينيا والمكسيك.

وبدأت الشركة نشاطها فى تقديم خدمات النقل الذكى بمصر خلال أغسطس 2021، وتقدم خدمات نقل الأفراد داخل المدن وبين المحافظات والشحن السريع والتوصيل.وتتوافر خدمات الشركة فى أكثر من 645 مدينة فى 45 دولة حول العالم، وتتخذ من أمريكا مقرًا رئيسيًا لها ولديها مكتب بالقاهرة