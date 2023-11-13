منها إدخال التكنولوجيا وتدوير المياه.. «تنمية الثروة السمكية»: 11 بندا لتحقيق إستراتيجية الاستزراع بمصر

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وعضو مجلس أمناء المركز الدولي للأسماك، إن الجهاز أصدر دليلًا، خلال نوفمبر الماضي، لحماية إستراتيجية تنمية الاستزراع السمكي في مصر.

وأكد مصليحي، في تصريحات خاصة لجريدة “المال”، أن أبرز بنود إسترايتيجية الاستزراع السمكي في مصر، هي كالتالي:

*العمل على تطبيق برنامج الأمان الحيوى بالمزارع السمكية وفتح أبواب التصدير.

*العمل على رفع كفاءة العاملين بالاستزراع السمكى ورفع قدراتهم التطبيقية والإدارية والبحثية والإنتاجية من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والنشرات الإرشادية.

*العمل على التوسع فى الاستزراع التكاملي للاستغلال الأمثل لوحدة المياه.

*مساعدة القطاع الخاص من الراغبين فى الاستثمار بمجال الاستزراع السمكي بتقديم الدعم الفني اللازم.

*إعداد برامج وقاية من أمراض الأسماك والقشريات يلتزم بها كل المنتجين وإجراء فحص دوري فى كل المزارع للتأكد من خلوّها من المسبّبات المرضية المختلفة، مع تطبيق التفتيش البيطرى الصحى الدورى على المزارع السمكية.

*العمل على إدخال تكنولوجيا الاستزراع السمكي وتدوير المياه المستخدمة لاستخدامها الأمثل والحفاظ عليها.

*العمل على تنمية الاستزراع السمكى باستخدم المياه المالحة ووضع ضوابط وقواعد الاستخدام الأمثل للأقفاص البحرية.

*العمل على الاستغلال الأمثل للمزارع السمكية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

*التعامل الأمثل لمعاملات ما بعد الحصاد لرفع جودة الأسماك المنتَجة.

*العمل على فتح الأسواق الأوروبية والعربية لتصدير أسماك المياه العذبة المنتَجة محليًّا.

*العمل على زيادة القيمة المضافة للأسماك المنتَجة من خلال إدخال طرق تصنيع وحفظ وتداول الأسماك.