منها أرباح بث أبل ومبيعات أديداس.. ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي (تفاصيل)

حسم نادي إنتر ميامي الأمريكي صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه، وإبعاده عن الهلال الذي كان يسعى بقوة للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وفجّرت صحيفة “ذي أتلتيك” البريطانية، تفاصيل جديدة بشأن عرض نادي إنتر ميامي الأمريكي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

وحصل إنتر ميامي على توقيع ليونيل ميسي، خلال الساعات القليلة الماضية، بفضل تحالف بين رُعاة الدوري الأمريكي، الأمر الذي جعله متفوقًا على عرض الهلال السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رعاة الدوري الأمريكي وإنتر ميامي اتفقوا على توفير حصة من العائدات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب امتلاك نسبة من النادي بعد انتهاء مسيرته، كما حدث مع النجم ديفيد بيكهام في 2007.

ليس ذلك فقط، بل سيحصل ميسي على نسبة من أرباح بث أبل، إضافة إلى مبيعات أديداس وحق برخصة نادي جديد.