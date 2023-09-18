منها أحجار كريمة بـ840.5 مليون.. صادرات مصر إلى الإمارات ترتفع لـ1.9 مليار دولار (جراف)

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.

وذكر تقرير وصل “ “، أن قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات سجلت 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%،

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية بين البلدين ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021، بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

أبرز السلع التى تصدّرها مصر إلى الإمارت

وأفاد التقرير عن أبرز السلع والمنتجات التى تصدّرها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022، ومنها، اللؤلؤ وأحجار كريمة وحليّ بقيمة 840.5 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار، وملابس بقيمة 183.6 مليون دولار.

وتابع التقرير أن من تلك السلع فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار، وخضراوات ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.

أهم سلع استوردتها مصر من الإمارات فى 2022

وكشف التقرير أيضًا عن تفاصيل السلع والمنتجات الى استوردتها مصر من الإمارات فى 2022، وأبرزها: الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن من بين السلع اللؤلؤ والأحجار الكريمة بقيمة 254.8 مليون دولار، والنحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار، والأسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.

3.5 مليار دولار حجم تحويلات المصريين من الإمارات

كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%.

وسجلت تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر نحو 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.