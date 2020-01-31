منها «آيفون 5».. «واتساب» لن يعمل على هذه الهواتف بداية من الغد

يتوقف تطبيق المحادثة الفورية “واتساب” عن العمل نهائيًا بداية من اليوم السبت 1 فبراير الحالي على أجهزة الهواتف الذكية الداعمة للإصدارات القديمة من نظام التشغيل آندرويد 2 و3 و7، إضافة إلى جميع أجهزة آيفون العاملة بنظام التشغيل IOS 7.

وقال واتسآب فى وقت سابق: “بالنسبة لمستخدمى بعض أنظمة التشغيل القديمة فلن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية، كما أدرجت صفحة الأسئلة الشائعة فى واتساب الهواتف وأنظمة التشغيل التى لن يعمل عليها تطبيق المراسلة الفورية بحلول شهر فبراير من عام 2020.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من عملية مماثلة نفذها واتساب في نهاية عام 2019، حينما رفع الدعم وتوقف عن العمل على الهواتف التي تعمل بنظام “ويندوز”.

وتضم قائمة هواتف آندرويد القديمة كلا من Sony Xperia p وSony Xperia u و HTC Sensation XE وSony Ericsson Xperia S وSamsung Galaxy Note وLenovo K800 وAcer Liquid Z110 وAcer Liquid Z Duo Z110.

إلى جانب Sony Xperia ion LTE و Sony Xperia U ST25a وSamsung Galaxy S Lightray وSamsung Galaxy S2 LTEو Huawei Activa 4G M920 وVodafone Smart II V860 و- LG Optimus 3D Max P725 وMotorola XT532 و- HTC Velocity 4G.

أما هواتف نظام تشغيل IOS 7 فهي Iphone 5s و Iphone 5c وآيفون 4 وآيفون 5.