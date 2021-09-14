منها آيفون 13 ووتش 7 .. كل ما تريد معرفته عن منتجات آبل الجديدة

عقدت شركة أبل الأمريكية مؤتمرها اليوم للكشف عن الجيل الجديد من هواتف آيفون والتى شملت كلا من هاتف آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو، وذلك خلال بث مباشر أونلاين من مقر الشركة في كوبيرتينو، كاليفورنيا، بالولايات المتحدة.

وشهد مؤتمر أبل أيضا إطلاق ساعة أبل الجديدة، وأول تطوير لـ آيباد ميني، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى.

سعر ومواصفات آيباد وميني آيباد

ويأتي جهاز الآيباد الجديد مزودا بمعالج A13 أسرع بـ 20 % من الجيل السابق، وكاميرا أمامية 12 ميجا بكسل ، وسعر يصل إلي 329 دولارا

أما جهاز آيباد ميني يأتي بحجم شاشة 8.3 بوصة، وسيكون أكبر من الجيل الخامس، ويدعم منفذ USB-C ، وخدمات تكنولوجيا الجيل الخامس. للاتصالات ، فضلا عن كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بكسل ، ويبدأ سعره من 499 دولار وسيكون متاحا للطلب بدءا من اليوم الثلاثاء .

مواصفات الجيل السابع من ساعات آبل الذكية

أطلقت آبل ساعتها الذكية الجديدة «آبل ووتش 7» وهو الإصدار السابع من الساعة الذكية بحواف أصغر بنسبة 40% وحزمة متنوعة من الألوان.

وقالت الشركة أن الساعة تأتي مع اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في خدمة «آبل فيتنس +» للتدريبات الرياضية بسعر يبدأ من 399 دولار ومن المفترض إتاحتها تدريجيا فى الأسواق بداية من الأسبوع المقبل .

تقدم ساعة آبل ووتش مجموعة تطبيقات منها المستشعر الكهربائي لنبض القلب وتطبيق تخطيط القلب،3 ومستشعر وتطبيق لأكسجين الدم. 4 كما يساعد نظام watchOS 8 المستخدمين على الحفاظ على الصحة والنشاط والتواصل من خلال أنواع تمارين جديدة، وتطبيق الانتباه الذهني، وميزات مبتكرة لتسهيلات الاستخدام، وإمكانيات أكثر مع Apple Wallet، وقدرات أكبر مع تطبيق المنزل بالإضافة إلى تحسينات في تطبيقي الرسائل والصور.

سعر مواصفات هواتف آيفون 13

فى سياق متصل ، كشفت أبل عن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 13 والتى شملت كلا من آيفون 13 و آيفون 13 ميني .

ويبدأ سعر آيفون 13 من 799 دولارا مقابل 699 دولار لهاتف آيفون 13 ميني .

ويبدأ سعر iPhone 13 Pro من 999 دولارا، فيما يبدأ سعر iPhone 13 Pro Max من 1009دولارات، وسيكون متوفرا بمساحة 1 تيرا بايت.

موعد طرح هواتف آيفون 13 بالأسواق

وقالت آبل أنه من المقرر أن يبدأ الطلب المسبق على هواتف آيفون 13 الجديدة يوم الجمعة المقبل على أن تكون متاحة للبيع بالأسواق يوم 24 سبتمبر الجاري.

سعر هاتف آيفون 13 فى مصر والسعودية

من المتوقع أن يصل سعر هاتف آيفون 13 فى مصر إلي 26 ألف جنيه مقابل 6 آلاف ريال فى السعودية