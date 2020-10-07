«منلي» تطلق تطبيقًا على المحمول للتواصل بين المعجبين والمشاهير

أطلقت شركة Minly (منلي) أحدث تطبيق للتواصل المباشر بين المعجبين ونجوم الفن والمشاهير من خلال منصة جديدة. تضم المنصة أكثر من 100 نجم من الوطن العربي. ويعد التطبيق ثمرة التعاون بين رواد الأعمال طارق حسنى ومحمد الشناوى وكبرى شركات الإنتاج والاستثمار، منها طارق الجنايني TVision وأحمد عباس DigiSay وشركات الاستثمار العالمية HOF Capital وFoundation Ventures.

تعمل Minly على التواصل المباشر بين الجمهور والمعجبين بنجومهم المفضّلين من خلال إنشاء وسيلة آمنة للتواصل مع النجوم، فهى عبارة عن منصة تهدف إلى نشر الإيجابية والسعادة بين الجمهور ونجومهم المفضلين، سواء في الفن بفروعه من موسيقى وسينما وتليفزيون، بالإضافة إلى مشاهير الرياضة.

يتميز تطبيق Minly بأنه متاح على الإنترنت من خلال موقع minlyapp.com وعلى Android وعلى iOS حيث يمكن للجمهور طلب ما يسمى “Minly”؛ وهي رسائل فيديو قصيرة مُهداة من النجوم.

وقد انضم إلى تطبيق Minly أكثر من مائة نجم، من بينهم رياضيون وموسيقيون ونجوم سينما؛ منهم فيفي عبده وأصالة ولطيفة وحسن الرداد ودرة وحازم إمام وميدو وعمرو سعد وهاني رمزي وسوسن بدر وأحمد رزق وأحمد زاهر ووائل جسار ووليد توفيق وحازم إمام وترزيجيه، وهم من بين النجوم الذين سينطلق تطبيق Minly بالتعاون معهم؛ بهدف التفاعل مع الجماهير في جميع أنحاء المنطقة.

انطلاقًا من حرص Minly على دور رواد الأعمال في تنمية المجتمع والمشاركة الإيجابية، سوف يتم التبرع بجزء من الإيرادات لصالح مختلف الجمعيات الخيرية على مستوى الوطن العربي، حيث تم الاتفاق بالفعل مع بنك الطعام المصري.

ويتمتع الفريق المؤسس لـMinly بخبرات سابقة من شركات، منها Shahid وMBC وVodafone وApple وDisney وCareem وEmerge Technology.

ويتيح التطبيق للجمهور طرق التصفح والتفاعل مع المشاهير، حيث يمكن للمستخدم طلب مقطع فيديو مخصص من نجمهم المفضل، بعد ذلك يتلقى النجم الطلب ويسجل فيديو إهداء للمستخدم؛ لمشاركته في مناسبة سعيدة كالتهنئة بالتخرج أو عيد الميلاد أو عيد الزواج… إلخ.

وأكد طارق حسني، الرئيس التنفيذي للشركة “أولويتنا الأساسية هي إتاحة الفرصة للتواصل المباشر ما بين النجوم وجمهورهم لمشاركتهم في مناسباتهم السعيدة والمهمة بشكل رقمي متطور”.

وأضاف حسنى أن منصة Minly تراقب بشكل منهجي المحتوى الذي يتم مشاركته وتسجيله؛ لضمان تجربة إيجابية لكل من المستخدمين والمشاهير، معلقًا: “لدينا ضوابط صارمة تحظر المحتوى الذي يتنافى مع الآداب العامة أو يحض على الكراهية والعنف، بما في ذلك الإهانات الشخصية، ويعمل فريق خدمة العملاء لدينا على ضمان بيئة رقمية آمنة لأي شخص يستخدم التطبيق.

وعلق محمد الشناوي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة، على المنصة الجديدة قائلًا: “مع روح ريادة الأعمال المزدهرة وحجم الاستثمار المتزايد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تهدف Minly إلى أن تكون رائدة بين الشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة التي تركز على الترفيه الرقمي مع تواجد بنية تحتية تكنولوجية قوية وتواجد أكثر من 100 من كبار النجوم بالفعل على المنصة، فإن Minly في وضع جيد لتحقيق نمو سريع وثابت في السنوات المقبلة”.