منقاشات في توقيع كتاب السينما والرقص على الحبال المشدودة

علي راشدأقيم مساء أمس الأول الأربعاء حفل توقيع كتاب "السينما والرقص على الحبال المشدودة" لكريم فرغلي، والصادر ضمن منشورات الربيع للنشر والتوزيع، وذلك بمكتبة "أ" بالمهندسين، بحضور عدد من الكتاب والمهتمين بالسينما من بينهم الناقد أندرو محسن والناقد محمود عبد الشكور وعماد العادلي المستشار الثقافي لم



علي راشد

أقيم مساء أمس الأول الأربعاء حفل توقيع كتاب “السينما والرقص على الحبال المشدودة” لكريم فرغلي، والصادر ضمن منشورات الربيع للنشر والتوزيع، وذلك بمكتبة “أ” بالمهندسين، بحضور عدد من الكتاب والمهتمين بالسينما من بينهم الناقد أندرو محسن والناقد محمود عبد الشكور وعماد العادلي المستشار الثقافي لمكتبات “أ” وأحمد سعيد عبد المنعم مدير دار الربيع للنشر.

وتساءل عماد العادلي مدير الندوة خلال مناقشة الكتاب عن الأسباب التي تجعل الأعمال السينيمائية المقتبسة عن أعمال أجنبية فهل المشكلة في عدم وجود أفكار جديدة أم ماذا، وهو ما رد عليه الناقد أندرو محسن قائلا :”لدينا العديد من الأعمال الفنية المقتبسة الناجحة مثل فيلم الكيتكات وطالما ذكر اسم المصدر فلا بأس من ذلك، أيضا يعتبر فيلم أمير الانتقام من أهم الأفلام التي نقلت وكذلك فيلم إشاعة حب وغيرها، وكثير من الأفلام مقتبسة ولكن في النهاية يكمن الأمر في كيفية معالجتها فالبعض أحيانا يقدم معالجة تتسم بالاستسها فقد نجد أشياء غير منطقية ولا تنطبق مع البيئة المصرية، ولكن في المقابل لدينا أفلام مصرية للغاية مثل أفلام محمد خان وأفلام داوود عبد السيد وعاطف الطيب ويوسف شاهين، فهناك جزء كبير جيد ولكن لدينا أزمتان الأولى وهي الاستسهال والنقل المباشر دون إضافة جديد، والثانية هي مجتمع السوشيال ميديا الذي إذا رأى عملا مقتبسا حتى لو كتب صناعه عليه أنه مقتبس نجد من يقول إنه مسروق”.

ووجه أندرو سؤاله لكريم فرغلي حول أسباب اختياره للشخصيات الموجودة في الكتاب ليقول كريم :”الشخصيات الموجودة في الكتاب من أكثر الأسماء التي مرت بصعوبات وتحديات سواء فيما يخص حياتهم الشخصية او أعمالهم الفنية الزاخرة، وكل من تناولهم الكتاب يتوفر فيهم ذلك مع اعتبار التنوع فيما بينهم، كما أن بعضهم لم يأخذ حقه من التقدير ولفت النظر لقيمتهم الفنية وما واجههم من متاعب لتوصيل هذا الفن للجمهور، فمثلا الفنانة نادية لطفي برغم أنها كانت نجمة إلا أنها ظلمت بجوار الكثير من الفنانات الأخريات مثل فاتن حمامة وسعاد حسني وشادية”.

وأشار عماد العادلي إلى أهمية ذكر التجربة السينمائية للفنانة داليدا مستنكرا أن فنانة مصرية كداليدا لم يتم تناول قصة حياتها في عمل مصري حتى الآن، ووجه سؤاله لفرغلي ومحسن حول رأيهما المختلف في فيلم اللالا لاند، ومن جهته يرى الكاتب كريم فرغلي أن فيلم اللا لالاند حينما شاهد التريلر الخاص به انبهر كثيرا حيث كان يظن أنه سيكون مثل الأفلام الاستعراضية الجيدة جدا ولكن حين مشاهدته لم يعجبه الفيلم أو لم يبهره كغيره من الأفلام.

بينما يرى أندرو محسن أن الفيلم متقن الأغاني والرقصات وهو من الأفلام النادرة الجيدة، فهو فيلم استثنائي وأبهره حينما شاهده ، كما أنه من نوعية الأفلام الموسيقية حينما تعرض تثير حولها ضجة كبيرة لندرتها.