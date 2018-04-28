منع 13 أمين شرطة من التصرف في أموالهم لتحريضهم ضد الداخلية

نجوى عبد العزيزأصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، اليوم السبت، حكمًا على 13 أمين شرطة، بتهمة التحريض ضد الداخلية، بأن قضت بحبس أمين الشرطة منصور أبوجبل و10 آخرين 3 سنوت، ومتهمين آخرين 5 سنوات لهاربين بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض ضد جهة عملهم، بمنع الم

نجوى عبد العزيز

أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، اليوم السبت، حكمًا على 13 أمين شرطة، بتهمة التحريض ضد الداخلية، بأن قضت بحبس أمين الشرطة منصور أبوجبل و10 آخرين 3 سنوت، ومتهمين آخرين 5 سنوات لهاربين بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض ضد جهة عملهم، بمنع المتهمين الصادر بحقهم الحكم من التصرف في أموالهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التحريض ضد وزارة الداخلية، من خلال التخطيط للظهور في إحدى البرامج التليفزيونية، والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.