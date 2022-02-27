سيـــاســة

منع ظهور الضيوف إلا بإذن .. مقترح برلماني بوضع ضوابط للبرامج الطبية على الفضائيات

بعد انتشار قضية طبيب "الكركمين"
ياسمين فواز 1:20 م, الأحد, 27 فبراير 22 1:20 م, الأحد, 27 فبراير 22

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أعلنت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة في البرلمان ، اعتزامها التقدم باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لوضع ضوابط تحكم عمل البرامج الطبية على شاشات التلفاز.

وقالت في مقترحها ، فجرّت قضية الطبيب المزيف “أحمد أبو النصر” المعروف إعلاميًا بطبيب “الكركمين” واحدًا من الملفات الهامة التي تمس المواطن المصري، وهي السماح لغير المهنيين وغير المختصين بالترويج لأدوية مجهولة المصدر وإقرار خلطات من الأعشاب على أنها علاج لبعض الأمراض مما يعرض صحة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة طبيب والظهور في وسائل الإعلام لتضليل الرأي العام، مما يلحق الضرر بالكثير من المواطنين.

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واقترحت وضع ضوابط للبرامج الطبية وغلق أي قناة تقوم بالترويج لأي منتج طبي دون ترخيص ، ومنع الترويج لأي منتجات طبية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بذالك، ومنع القنوات الفضائية من قبول برامج عبر نظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وطالبت النائبة سارة النحاس، عضوة البرلمان بمنع ظهور الضيوف على البرامج الطبية إلا بعد الحصول على موافقة من نقابة الأطباء للتأكد من هويته ودرجته العلمية وإذن مُسبق من وزارة الصحة.

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كما طالبت بضرورة أن تكون الموضوعات المثارة في الحلقات مطابقة لتخصص الضيف، وفي حال إذا كان مقدم البرنامج طبيبًا يفضل ذكر درجته العلمية وتخصصه على تتر الحلقة، وعدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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