منع سير سيارات النقل الثقيل بعواصم مراكز محافظة كفر الشيخ

قررت محافظة كفر الشيخ حظر سير سيارات النقل الثقيل والمقطورة التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان داخل جميع عواصم المراكز والمدن، وذلك بداية من غد.

وحسب مصادر مطلعة بمحافظة كفر الشيخ، فمن المقرر تنفيذ القرار بداية من السادسة صباحا، وحتى الـ 12 ليلا.

وأكدت المصادر أن القرار يأتي بهدف الحفاظ على الطرق الخاصة بالمحافظة ومراكزها المختلفة.

كما تضمن القرار استثناء السيارات المحملة بالمواد البترولية والتموينية، وذلك لضمان انسيابية السلع الاستراتيجية وعدم تعطيل الأفران أو محطات الوقود.

اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ كان قد أشار في تصريحات صحفية أمس، إلى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى المحافظة اهتماما كبيرا وخاصا لدفع عمليات التنمية بها، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة الكبرى غير المسبوقة، وصلت تكاليفها إلى أكثر من 100 مليار جنيه.

وتابع: إن من تلك المشروعات مجمع مصانع الرمال السوداء بتكلفة 2 مليار جنيه الذى افتتحه الرئيس، وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم والوحيد من نوعه على منطقة الشرق الأوسط، ومحطة كهرباء البرلس بتكلفة 2.4 مليار دولار بما يعادل قرابة 50 مليار جنيه، ومدينة غليون للاستزراع السمكى على مساحة 6 آلاف فدان وبها العديد من المصانع للثلج والفوم والأعلاف وتعبئة الأسماك ومدينة سكنية ومركز أبحاث، ويتم حاليا توسعتها على عدة مراحل لتصل إلى 16 ألف فدان، ومدينة صناعية بمطوبس على مساحة 1670 فدانا، وإنشاء 4 مدن سياحية على شاطئ البحر المتوسط بخلاف تطوير ميناء الصيد بالبرلس وتحويله إلى قلعة بحرية لخدمة الآلاف من الصيادين ومراكب الصيد بالمنطقة، حيث تضم محافظة كفرالشيخ أكبر أسطول من مراكب الصيد على مستوى الجمهورية .

وأضاف “نور الدين” أن هذه المشروعات الكبرى تضمنت إنشاء العديد من الطرق السريعة منها طريق المحلة الكبرى كفر الشيخ، وطنطا – كفر الشيخ، وربطهما برافد الطريق الدولى الساحلي، وهى تمثل شرايين حيوية للتجارة والنقل، وكذلك الرافد الثانى للطريق الدولى الساحلى مطوبس فوه دسوق وغيرها من الطرق والكبارى التى بلغت تكلفتها أكثر من 10 مليارات جنيه وأدت إلى إحداث نقلة تنموية غير مسبوقة . هذا بخلاف تطوير وتنمية بحيرة البرلس وإنشاء كورنيش حضارى لها “ممشى أهل مصر” بتكاليف مليار جنيه .

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع كفاءة ميناء الصيد بالبرلس وتدعيم الرصيف البحرى بطول 125 مترًا وعمق 5.5 متر وتجهيز ساحة الانتظار والتشوين على مساحة 6000 متر، وتم الانتهاء من الطرق الداخلية التى تتحمل أحمالا حتى 600 طن، وإطالة حاجز الأمواج الغربى لمسافة 125 مترًا وتم تطهير وتعميق المجرى الملاحى .