منع تخصيص أراض بجميع أنحاء الإسكندرية إلا بموافقة السيسي

مها يونسأعلن اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، عدم إصدار أي قرارات لتخصيص أراض في جميع المحافظات إلا بعد العرض والتصديق من رئيس الجمهورية، وذلك عقب تحديد قطعة الأرض ومراجعتها من قبل جهاز أملاك الدولة، والتأكد من وجودها ضمن الحيز العمراني.جاء ذلك خلال انعقاد المجلس اليوم برئاسة الدكت

مها يونس

أعلن اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، عدم إصدار أي قرارات لتخصيص أراض في جميع المحافظات إلا بعد العرض والتصديق من رئيس الجمهورية، وذلك عقب تحديد قطعة الأرض ومراجعتها من قبل جهاز أملاك الدولة، والتأكد من وجودها ضمن الحيز العمراني.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس اليوم برئاسة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وذلك لمناقشة جدول أعمال المجلس، وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وكان ذلك بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد المحافظة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووافق المجلس خلال جلسته على تعديل شارع توت عنخ آمون المعتمد بعرض ٣٣م ليصبح٢٠ مترا كما هو قائم على الطبيعة بين جانبي المساكن القائمة وسور السكة الحديد بين نفقى مصطفى كامل وكليوباترا، على أن تكون المساكن القائمة هي الحد الثابت بشارع توت عنخ آمون.

كما وافق المجلس على تخصيص مبنى مركز ثقافة الطفل بالأنفوشي لإقامة مكتبة خاصة للطفل، وتقوم مكتبة الإسكندرية بتولى إدارتها، ولتكون بمثابة مركز ثقافي للطفل لخدمة المواطنين من أهالي المنطقة، ويتم تسليم الشاطئ المقابل للمركز للإدارة المركزية للسياحة والشواطئ لتحويله إلى شاطئ مجاني للمواطنين.