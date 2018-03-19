منع المسلسلات التركية على الشاشات العربية.. هل يفيد الدراما المصرية؟

·الشناوي : القرار يفيد الدراما المصرية بنسبة 10 في المئة للانتشار ·قاسم : القرار سيخلق فرصة كبيرة للدراما المصرية لم نعد نحتاج للتركية·الجمل: الجمهور حدث له إشباع من الدراما التركية ويجب ألا نقلدها في أعمالنا المصرية أحمد حمدي:اصدرت ادارة قنوات ام بي س

·الشناوي : القرار يفيد الدراما المصرية بنسبة 10 في المئة للانتشار



·قاسم : القرار سيخلق فرصة كبيرة للدراما المصرية لم نعد نحتاج للتركية

·الجمل: الجمهور حدث له إشباع من الدراما التركية ويجب ألا نقلدها في أعمالنا المصرية

أحمد حمدي:

اصدرت ادارة قنوات ام بي سي الايام الماضية قرارا هاما بمنع عرض اي مسلسل تركي جديد على شاشتها بالاضافة لمسح ارشيف الاعمال التركية من موقعها الالكتروني ” شاهد ” دون سابق انذار مما سبب القرار تساؤلات كثيرة لصناع ومنتجي الدراما المصرية والعربية والنقاد ايضا حول اهميته بالنسبة للدراما المصرية الفترة القادمة وهل سيؤثر ذلك على المسلسلات المصرية ايجابا ام سلبا .

نرصد في هذا التقرير اراء بعض النقاد حول قرار وقف عرض المسلسلات التركية على الشاشات العربية الهامة مثل ام بي سي وتاثير ذلك على الدراما المصرية ايجابا او سلبا الفترة المقبلة .

يرى الناقد طارق الشناوي انه لو اعتقد صناع الدراما المصرية انه بغياب نوعية معينة من الدراما مثل التركية سيمكنهم من التواجد في السوق العربي بشكل اكبر فسيكونون مخطئين بدرجة كبيرة ، لكن عليهم ان يستغلوا هذه الفرصة لتسويق الدراما المصرية وبالتالي الاستحواذ على الشاشات .

واضاف للمال ان المشاهد سيبحث عن المسلسل الذي يرغب في مشاهدته في اي مكان سواء قناة ام بي سي او غيرها ، لذلك نحن امام خيار حقيقي وفرصة للتواجد عربيا بالدراما المصرية لكن هذه الفرصة بنسبة 10 في المئة فقط بسبب منعها من نافذة لها نسبة مشاهدة كبيرة و90 في المئة بتقديم اعمال درامية مميزة وليس فقط الاعتماد على منع المسلسل التركي .

وتابع يمكن مشاهدة اي نوعية من الدراما من خلال يويتوب في هذا الزمن او اي نافذة اخرى ، لذلك صناعة الدراما المصرية كسبت بهذا القرار 10 في المئة فقط للانتشار والاستحواذ الفترة المقبلة لكن يتبقى جهد كبير لتحقيق باقي المئة في المئة .

واكد الشناوي ان اسباب اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي يرجع لامور سياسية بالتاكيد .

اما الناقد محمود قاسم يقول : ان هذا القرار سيخلق للدراما المصرية فرصة وستكون بديل للدراما التركية الفترة القادمة للتواجد بشكل اقوى .

واشار ان معظم المسلسلات التركية عبارة عن سوب اوبرا ” 60 حلقة واكثر ” وهي تنتمي لمجتمع له تقاليد معينة والدراما المصرية اصبحت تسير على نهجها السنين الماضية من حيث الموضوعات والصورة .

واكد ان الدراما المصرية تستطيع تعويض نقص الصناعة التركية ، لافتا ان الدول العربية يمكن ان تستغني تماما عن اي مسلسل تركي فمثلا الكويت لديها اعمال درامية منتجة العام الماضية وكذلك مصر ولم نعد نحتاج لنوعية الدراما التركية .

ويؤكد الناقد الفني سمير الجمل ايضا ان : هذا القرار نتيجة تحقيق اشباع لدى الجمهور العربي من المسلسل التركي لسنوات خاصة مع وجود نوعية المسلسل اللبناني والهندي وعوضت المشاهدين المسلسل التركي الذي حدث اشباعا منه الفترة الاخيرة .

واضاف انه برغم منع المسلسل التركي على ام بي سي الا ان ذلك لن يفيد الدراما المصرية طالما تقلد هذه النوعية التركية مثل مسلسلات سابع جار واختيار اجباري والاب الروحي وغيرها من المسلسلات المصرية المخلوطة بالاسلوب التركي .

واشار الجمل الى ان المسلسل التركي حينما حدث الاشباع منه يجب على القنوات العربية انتاج اعمال درامية ذات قيمة فنية حقيقية لاننا نعلم ان المجتمع التركي له تقاليده ومبادئه حينما نشاهده لذلك لايصحان نقوم بتقليده في الكثير من الامور وانتاج مسلسلات مصرية بنكهة تركية لاننا مجتمع شرقي متدين له تقاليده واعرافه.