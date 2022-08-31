«منعطف خطر» و«الليلة واللي فيها».. مسلسلات خطفت أنظار الجمهور على المنصات

يعرض حاليا بعض المسلسلات التليفزيونية الجديدة على منصة شاهد الرقمية للجمهور والتي استطاعت خطف أنظار الكثيرين من الحلقات الأولى ، وأبرزها مسلسل منعطف خطر بطولة النجمة ريهام عبد الغفور.

والنجم السوري باسل خياط وكوكبة من الفنانين منهم باسم سمرة وأحمد صيام وتأليف محمد المصري وإخراج سدير مسعود.

كذك حقق مسلسل الليلة واللي فيها للنجمة زينة أصداء جيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد عرضه ، مسلسل الليلة واللي فيها من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وبطولة زينة وأبويسف ومحمد شاهين وسماح أنور.

ومسلسل وعد إبليس بطولة النجم عمرو يوسف سيتم عرضه الأيام القادمة على منصة شاهد الرقمية أيضا ، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب وعائشة بن أحمد، ونيللي كريم، والنجمة الأمريكية بولا بالن، وأحمد مجدي، ويعقوب الفرحان.

دعاء حلمي : لهجة باسل خياط كضابط شرطة مصري لم يكن متقنا في منعطف خطر

قالت الناقدة دعاء حلمي للمال إنه بصورة عامة هناك حالة رواج قوية على المنصات الرقمية المختلفة سواء شاهد أو واتش ات وغيرها ، بالإضافة إلى أن المسلسلات القصيرة أصبحت تأخذ وضعها بدرجة كبيرة وكواليتي هذه المسلسلات جيدة للغاية من حيث عناصر الكتابة والإخراج وهناك مواهب جيدة بدأت تظهر في تلك المسلسلات.

وأكدت أن مسلسل منعطف خطر مأخوذ عن قصة أجنبية وتم كتابة ذلك على تتر العمل ، لكن أداء الممثلين كان مميزا وإخراج المسلسل لسدير مسعود يميل للمدرسة التركية أو الهندية من حيث المبالغة في الصورة والمشاهد والإضاءة الغامقة بصورة كبيرة وهناك تركيز شديد على مواقف معينة.

كما أن لهجة باسل خياط كضابط شرطة مصري لم يكن متقنا وأداؤه كان واحدا طيلة المسلسل ، لافتة إلى أنه ليس مميزا بنفس مستوى مسلسل وش وضهر الذي عرض مؤخرا ، إنما منعطف خطر تم التعامل معه كأنه عمل درامي طويل وكان يمكن ان يظهر بصورة أفضل مما شاهدنه .

فايزة هنداوي : مسلسل منعطف خطر يحمل سيناريو جيدا حقيقيا لكن الإخراج جاء مبالغا فيه

أوضحت الناقدة فايزة هنداوي، أن مسلسل منعطف خطر يحمل سيناريو جيد حقيقيا لكن الإخراج جاء مبالغا فيه، والمخرج يستعرض عضلاته في معظم الكادرات الثابتة وهناك ايقاعا بطيئا ومسلسلات التشويق تحتاج لإيقاع سريع.

كذلك أداء باسل خياط مازال تقليديا فو لم يستطع الخروج حتى الآن من تقديمه سابقا لشخصية ” السايكو” ، حتى وهو يقدم دور ضابط شرطة يقوم بعمل حركات برقبته غريبة ليست مناسبة لشخصية الضابط أبدا.

وتضيف ما يعيب هذا المسلسل أنه كان يمكن أن ينتهي خلال 10 حلقات فقط ، إنما تقديمه على 15 حلقة أدى لحدوث نوعا من المط والتطويل فيه بدرجة غير مرغوب فيها ، إنما أداء باقي الممثلين فيه رائع سواء ريهام عبد الغفور أو باسم سمرة وكذلك حمزة العيلي.

خيرية البشلاوي : المنصات الرقمية لا تخسر حتى لو لم تحقق هذه المسلسلات نجاحا جماهيريا كبيرا

وأعربت الناقدة خيرية البشلاوي فقالت : المنصات الرقمية لا تخسر حتى لو لم تحقق هذه المسلسلات نجاحا جماهيريا كبيرا أثناء عرضها بها.

حيث إن المنصات تتحصل من الجمهور المشترك بها على رسوم اشتراك مقدما ، لذلك سواء حقق المسلسل نجاحا تجاريا أم لا يؤثر فيها تجاريا بشكل سلبي.

وتضيف أغلب الأعمال الفنية التي تقدمها المنصات الرقمية المختلفة يكون هدفها الأساسي فكرة الترفيه والتركيز عليها سواء بالأغاني أو الرقص أو الكوميديا ، وفكرة عرض مسلسل على منصة رقمية لا يعتبر هو الإيراد الأعلى للعمل الفني بل مفترض أن يعرض تليفزيونيا أولا ثم يقدم على منصة فيما بعد مثلما يحدث مع كثير من الأعمال الفنية.