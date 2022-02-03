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«منعت الغش».. ضبط 6 من المتهمين بالتعدي على رئيسة لجنة في الدقهلية

بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أماني عوض 12:58 ص, الجمعة, 4 فبراير 22 12:58 ص, الجمعة, 4 فبراير 22

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعدي أولياء أمور بعض الطلبة بإحدى المدارس على مدرسة بالسب والضرب بالأيدي، عقب خروجها من المدرسة في الدقهلية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين لجان الامتحانات بإحدى المدارس بدائر مركز شرطة السنبلاوين في الدقهلية ، بتعدى أولياء أمور بعض الطلبة المتواجدين أمام المدرسة على رئيسة اللجنة، بالسب والضرب بالأيدي “دون حدوث إصابات” أمام المدرسة المشار إليها بدعوى تشددها في اللجان.

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وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 من المتهمين، والسيطرة على الموقف، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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