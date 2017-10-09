منظومة فحص الصادرات الزراعية في سؤال وجواب

أحمد اللاهونى:مع اقتراب موسم تصدير الفراولة خلال شهر نوفمبر يقدم "المال" أهم الأسئلة والأجوبة حول المنظومة الجديدة لفحص صادرات الحاصلات الزراعية، على رأسها الفلفل والفراولة، المقرر تطبيقها بدءا من الموسم الجاري، لتجنب حدوث أزمة وقف الشحنات المصدرة للخارج.ما المنظومة الجديدة لفحص صادرات الفراولة

أحمد اللاهونى:

مع اقتراب موسم تصدير الفراولة خلال شهر نوفمبر يقدم “المال” أهم الأسئلة والأجوبة حول المنظومة الجديدة لفحص صادرات الحاصلات الزراعية، على رأسها الفلفل والفراولة، المقرر تطبيقها بدءا من الموسم الجاري، لتجنب حدوث أزمة وقف الشحنات المصدرة للخارج.

ما المنظومة الجديدة لفحص صادرات الفراولة والفلفل؟

استحدثت وزارتا التجارة والزراعة، نظامًا جديدًا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

ما الدول التي حظرت استيراد الحاصلات من مصر؟

حظرت الإمارات والسعودية والكويت والسودان وأمريكا خلال الفترة الأخيرة، صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، بسبب زيادة نسبة متبقيات المبيدات بها عن الحد المسموح، وتمثلت أبرز المنتجات فى “الفراولة، والفلفل والبصل”.

هل يقتصر التصدير على الشركات التي تمتلك مزارع ومحطات تعبئة؟

التصدير وفق النظام الجديد مفتوح لجميع الشركات سواء تمتلك أو لا تمتلك مزارع أو محطات تعبئة، طالما تقوم الشركة بالحصول على المنتج المصدر من مزرعة معتمدة، وكذلك تتم التعبئة والتغليف في محطة معتمدة، على أن يتم وضع كود المزرعة والمحطة على عبوات التعبئة، مع ذكر الأكواد في الشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لكل شحنة.

هل يحق للمزارع المعتمدة بيع جزء من إنتاجها لأي مصدر؟

نعم يحق للمزرعة التنازل عن جزء من محصولها أو المحصول بالكامل، لصالح شركة أو أكثر تعمل في مجال التصدير، شرط أن يكون ذلك في حدود الكمية التي تم اعتمادها من المحصول في المزرعة.

هل يجوز لمحطة التعبئة القيام بالتعبئة للغير؟

يجوز ذلك على أن يتم وضع كود المحطة بتعبئة الفراولة المصدرة على كل عبوة، ويوضح في أوراق الشحنة المصدرة، وتكون المحطة والشركة المصدرة مسؤلان مسؤلية كاملة.

هل اعتماد المزرعة أو محطة التعبئة خاص بكل المحاصيل في الوقت الحالي؟

المنظومة الجديدة لفحص الصادرات سيتم تطبيقها على جميع المحاصيل الزراعية المصدرة للخارج بشكل متوالٍ، وحاليا سيتم تطبيق المنظومة على العنب والفلفل والفراولة.

ما الجهات التى تقدم برامج تدريبية للمزارعين على المنظومة الجديدة؟

المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية سيقومان بتقديم عدد من البرامج التدريبية للمزارعين لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للتوافق مع اشتراطات المنظومة الجديدة.

هل يحق لأي مزرعة التقدم للمجلس التصديري لاعتمادها؟

يحق لأي شخص التقدم للمجلس التصديري لفحص واعتماد مزرعته سواء كانت شركة مصدرة أو مورد أو مزارع أو مجموعة مزارعين بشرط تقديم مستندات تثبت ملكيته لها.