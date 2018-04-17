منظومة فحص الحاصلات.. سبوبة أم حماية للصادرات؟

■ العطار: عدم الالتزام بتوجيهات الدولة يدمر الصادرات ■ أصحاب مزارع: تطبيق معايير «الجوبال جاب» يرفع التكاليف والأعباء ■ اقتراح باستبدال الشهادة بنظام تتبع عكسى من خلال كود خاص بكل شركة الصاوى أحمد وأحمد اللاهونىاشتكى مصدرون وأصحاب مزارع خضراوات وفاكهة، من تشديدات الحكومة على تصد

■ العطار: عدم الالتزام بتوجيهات الدولة يدمر الصادرات

■ أصحاب مزارع: تطبيق معايير «الجوبال جاب» يرفع التكاليف والأعباء

■ اقتراح باستبدال الشهادة بنظام تتبع عكسى من خلال كود خاص بكل شركة



الصاوى أحمد وأحمد اللاهونى

اشتكى مصدرون وأصحاب مزارع خضراوات وفاكهة، من تشديدات الحكومة على تصدير الحاصلات الزراعية، معترضين على إلزامهم بالحصول على شهادة «الجلوبال جاب» للسماح بالتصدير فى الموسم الحالى.

قالوا إن ضيق الوقت وصعوبة إجراءات الحصول على الشهادة، وارتفاع تكاليفها يهددهم بغرامات مالية، نتيجة مخالفتهم لتوقيت العقود التصديرية، كما يتسبب فى تأخير سداد القرض البنكية ويكبدهم خسائر ضخمة، مشيرين إلى أن تكلفة العينة الواحدة تتراوح بين 600 و1700 جنيه وفقا للمحصول.

جاء شرط الحصول على شهادة الجلوبال جاب، بناء على قرار وزارى مشترك بين عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مايو الماضى، لتنظيم تصدير الحاصلات الزراعية، نتيجة الحظر المتكرر للصادرات المصرية بسبب مرور شحنات عالق بها متبقيات مبيدات.

أكد المزارعون أن الحصول على تلك الشهادة يلزمه إجراءات مرتفعة التكاليف، مطالبين بتفعيل القرار عليهم مع موسم الزراعة المقبل، مع تشديد الرقابة على الصادرات والمنتجات أثناء الزراعة وقبل التصدير.

طبقت وزارتى التجارة والزراعة، منظومة لفحص الصادرات الزراعية، متوافقة مع «الجلوبال جاب» وتعنى الممارسات الزراعية الجيدة وهى نظام «تكوييد» الصادرات، التى بمقتضاها تحصل الشركة على كود يتم لصقه على الشحنات الخاصة بها، بهدف إتاحة آلية التتبع العكسى لمنتجها، وبالتالى يسهل ضبط المخالفين وتوقيع العقوبات عليهم.

للحصول على هذه الشهادة المعتمدة دوليا، لابد أن تقيم المزرعة إنشاءات مثل المخازن، وحمامات للعاملين، وغرف للتعبئة، بما يضع العديد منهم تحت طائلة قانون التعدى على الأراضى الزراعية.

رأى محمد زيدان، صاحب مزرعة بوادى النطرون، أن تطبيق القرار على عدة محاصيل فى وقت واحد يدمر الزراعة، ويزج بعدد كبير من المزارعين فى السجون، حال عدم التصدير، نظرا لارتفاع تكلفة تحليل العينات التى تصل فى المتوسط لـ 1200 جنيه، وهى مرتفعة جدا من حيث التنوع فى الشحنة الواحدة التى تضم من 5 إلى 7 أصناف.

أشار زيدان، إلى أن هناك بطء فى الإجراءات نتيجة تدقيق فحص الشحنات، بما يعنى أن الشحنات تستغرق وقتًا أطول للإفراج عنها.

اقترح زيدان، استبدال «الجلوبال جاب»، بنظام تتبع عكسى، من خلال وضع كود على كل عبوة تصدير، من كل شركة وإلزام الشركات بوضع أكواد خاصة بها، على كل كرتونة/شحنة تصديرية بما يضمن خروج منتج مطابق للمواصفات العالمية من حيث الجودة ونسبة متبقيات المبيدات دون إقامة منشآت، مع وجود هيئة مختصة يكون دورها فحص المنتجات قبل التصدير، عبر سحب عينات عشوائية منها.

أوضح أنه حال وجود خطأ فى أى كود، لا بد من وقفه، أما حال وجود متبقيات مبيدات، فتوقف المزرعة بالكامل، وبهذا الأمر يضمن سلامة المنتج المحلى والمصدر.

أشار إلى أنه قبل تطبيق إجراءات جديدة، لضبط منظومة التصدير، لابد من سرعة حل المعوقات، التى تواجه ذلك المحصول، وطالب بعمل كيان يجمع بين مزارعى الفراولة، ويكون دوره توفير ما يلزم من إنتاج المحصول من شتلات، ومستلزمات زراعية، ودعم فنى، وتسويق، وآلية للحفاظ على صغار وكبار المزارعين، فضلا عن عمل ندوات توعية بالممارسات الجيدة فى الزراعة، قبل الإلزام بالحصول على شهادة «الجلوبال جاب».

قال سمير حامد، صاحب مزرعة، إن تطبيق «معايير الجلوبال جاب» على عدة محاصيل زراعية أهمها الفلفل والفراولة والجوافة والرمان حاليا، فى توقيت واحد يعتبر شرط تعجيزى للمصدرين، ويرفع من تكلفة التصدير، موضحا أن شروط الشهادة تتضمن ضرورة ابتعاد حظيرة المواشى عن زراعات الفراولة، وإقامة منشآت مثل غرفة ومخزن للمبيدات، وحوض مياه، ويكون البناء بالأسمنت المسلح، الأمر غير المتيسر للمساحات الصغيرة، خلافا للأزمة التى ستحدث مع جهاز حماية الأراضى، وتعرضهم للمداهمات الأمنية.

قال ماهر صالح صاحب شركة زراعية، إن عملية التصدير تمر بفترة انتقالية حاليا، نتيجة تطبيق معايير المنظومة الجديدة للتصدير وزيادة وجود الشروط التعجيزية، بما يؤثر مباشرة على عوائد الدولة من النقد الأجنبى، بسبب الإجراءات التعسفية، التى تتطلبها وزارة الزراعة، حين أن سياسة رئيس الجمهورية هى فتح كل الأبواب المغلقة لعملية الإنتاج؛ وحان الوقت أن نطلب مقابلة الرئيس.

أوضح أن الوزارة فرضت 1200 جنيه، لكل عملية فحص معملى، فى وزارة الزراعة لكل صنف تصديرى، قائلا «حال كان لديك 5 أصناف تتحمل 10 آلاف جنيه، حتى تحصل على التحليل المعملى، فضلا عن إعادة الفحص من 3 إلى 4 مرات للحصول على الموافقة فى النهاية، الأمر الذى يفاقم من الخسائر ويعرض المحصول للتلف.

قال محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتصدير الحاصلات البستاتية «هيا»، إنه يجب على صغار المزارعين تشكيل كيانات تضمهم للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة، أما بالنسبة للمنشآت التى يتطلبها القرار، لا بد أن تقوم الشركة المصدرة بتنفيذها، على نفقتها بعد التقدم بطلب لوزارة الزراعة، يفيد أن الإنشاءات بغرض تنفيذ القرار الوزارى رقم 760، من أجل حماية سمعة الصادرات المصرية، وزيادة الطلب عليها على المستوى الخارجى.

أوضح الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ «المال»، أن أى مصدر يرفض منظومة الفحص يتسبب فى وقف الصادرات المصرية، محملا إياهم المسئولية فى إهدار ثروة هائلة على مصر، من خلال وقف صنف كامل نتيجة عدم التزام شحنة واحدة – فى إشارة منه إلى حظر السعودية وبعض الدول العربية للفلفل والفراولة الموسم الماضى.

كانت السعودية والإمارات والسودان وأمريكا فرضت حظرًا على الصادرات الزراعية المصرية فى الموسم الماضى، نتيجة مخالفة بعض الشحنات ومرور عينات عالق به بعض متبقيات مبيدات أعلى من النسبة المسموح بها عالميا.

قال العطار إن تكاليف الفحص المحددة لكل طن، هى رسوم وضعتها الدولة وتحصلها الحكومة ويتم تورديها لصالح الخزينة العامة، مشيرا إلى أن المصدرين يحققون أرباحًا هائلة على عكس التجار المحليين، متهكما «لو كان هناك خسائر فى التصدير فكان من الأجدى لهم التوجه للسوق المحلية».