منظومة المطاحن تطيح بمستهدف أرباح الشركات

■ «الإسكندرية» و«شمال القاهرة» يخفضان نحو 5 ملايين جنيه.. و«وسط وغرب الدلتا» تقلص إيرادات النشاطأسماء السيدأطاحت منظومة الطحن الجديدة التى أقرتها وزارة التموين أواخر العام المنقضى، بمستهدفات الربحية لشركات المطاحن للعام المالى الجارى 2018-2019، التى قامت بتخفي

■ «الإسكندرية» و«شمال القاهرة» يخفضان نحو 5 ملايين جنيه.. و«وسط وغرب الدلتا» تقلص إيرادات النشاط



أسماء السيد

أطاحت منظومة الطحن الجديدة التى أقرتها وزارة التموين أواخر العام المنقضى، بمستهدفات الربحية لشركات المطاحن للعام المالى الجارى 2018-2019، التى قامت بتخفيض مستهدفات الربحية لمستويات أقل نتيجة التوقعات بتراجع المبيعات جراء الحرمان من بيع النخالة.

وطبقت وزارة التموين خلال شهر أغسطس الماضى منظومة جديدة للطحن تقوم على محاسبة الشركات بقيمة 500 جنيه مقابل طحن طن القمح الواحد، على أن تُجمع مخلفات الطحن «النخالة» لصالح الوزارة للتصرف فى بيعها مقابل %10 قيمة التسويق للبيع.

يذكر أن وزارة «التموين« كانت فى السابق تتيح لشركات المطاحن حرية التصرف فى المخلفات دون تحصيل أى مقابل للطحن، قبل تطبيق المنظومة الجديدة المشار إليها فى أغسطس الماضى.

وخفضت شركة «اﻹسكندرية» مستهدفاتها الربحية للعام المالى الجارى لتصل إلى 30 مليون جنيه بدًلا من 35 مليونا فى وقت سابق وبانخفاض كبير عن مستهدفات العام المالى المنقضى، وسارت على نفس الخُطى شركة «شمال القاهرة« التى استهدفت أرباحًا بقيمة 32 مليون جنيه مقارنة بنحو56.5 مليون العام المالى 2017-2018 .

وأكد محللون ومسئولوالشركات أن المنظومة الجديدة أثرت سلبًا على الشركات، إذ إن تكلفة الطحن ثابتة رغم ارتفاع التكاليف، وهوما دفعهم لتخفيض المستهدفات الربحية.

وعلى جانب آخر فسروا اتجاه بعض الشركات لرفع المستهدفات الربحية مقابل تخفيض الإيرادات باعتمادها على أنشطة أخرى بخلاف النشاط الأساسى وتدرج فى القوائم المالية تحت بند الاستثمارات المالية أوتحت بند الإيردات الأخرى.

وخفضت كيانات أخرى مستهدفات مبيعاتها رغم استهدافها أرباحا أعلى فى العام المالى الحالى مقارنة بالسابق له، وعلى رأسها شركة «وسط وغرب الدلتا» التى صعدت بمستهدفات الربحية إلا أنها قلصت مستهدفات إيرادات النشاط لتصل 1.2 مليار جنيه مقارنة مع 4.5 مليار خلال العام المنقضى وبقيمة ربحية 85 مليونا مقابل 66 مليونا.

وعلى الدرب نفسه خفضت شركة جنوب القاهرة مستهدفات مبيعاتها لتسجل 261 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليار، مقابل مستهدفات ربحية مرتفعه بشكل طفيف للغاية لتصل إلى 17.32 مليون جنيه مقابل 17.23 مليون خلال 2017-2018، إضافة إلى شركة «مصر الوسطى« التى استهدفت مبيعات بقيمة مليار جنيه مقابل 1.5 مليار فيما رفعت مستهدفات الربحية إلى 67.7 مليون مقارنة بنحو44 مليونا بنهاية 2017-2018 وأخيرًا شركة «مطاحن مصر العليا« التى توقعت قيمة مبيعات بنحو701.5 مليون جنيه مقارنة بقيمة 890.8 مليون جنيه ورفعت مستهدفات الأرباح لتسجل 110 ملايين جنيه مقابل 73 مليونًا .

وقال عرفات بدراوى، مدير علاقات المستثمرين بشركة «وسط وغرب الدلتا«، إن تطبيق المنظومة الجديدة أثر بشكل سلبى على أداء الشركات كافة، وهوما دفعها لتخفيض مستهدفات الربحية وإيرادات النشاط .

وأوضح أن شركته خفضت مستهدفات إيرادات النشاط بنسبة %73 خلال العام المالى مقارنة بالسابق له، بسبب حرمانها من بيع النخالة، موضحًا أن المنظومة الجديدة حالت دون إدراج مبيعات النخاة فى الموازنة لأنها أصبحت تتبع هيئة السلع التموينية، وهوما أدى لتقلص الإيرادات التى أصبحت تعتمد بشكل كلى على أجرة الطحن فقط .

وأضاف أن بيع النخالة حسب المنظومة السابقة كان يساعد الشركات على تحقيق طفرات فى الإيرادات وخاصة فى حالة زيادة الأطنان التى تُطحن، إلا أنهُ خلال الفترة الراهنة فإن إيرادات الدخل ثابتة بمعدل 500 جنيه تكلفة الطحن للطن الواحد حسبما حددته الوزارة .

ولفت إلى أن شركته رفعت مستهدفات الربحية بدعم من إيرادات المجالات آخرى، موضحًا أن الشركة تستهدف خلال العام المالى الجارى طحن حوالى 1.68 مليون طن قمح .

وأشار إلى أن شركته ستقوم خلال 2018-2019 بضخ قيمة استثمارية لإعادة تأهيل بعض المطاحن التابعة والتى يبلغ عددها 11 مطحنا فى 5 محافظات .

وارتفعت شركة وسط وغرب الدلتا بأرباحها خلال الربع اﻷول من العام المالى المنقضى لتسجل 128 مليون جنيه مقارنة بنحو81 مليونا بالعام المالى 2016-2017 .

فى السياق نفسه، قالت أمنية صابر، المحللة المالية بشركة «سيجما« لتداول اﻷوراق المالية، إنهُ عقب تطبيق منظومة الطحن الجديدة بداية العام المالى المنقضى، أصبحت إيرادات النشاط تقتصر بشكل رئيسى على أجرة الطحن فقط التى تصل إلى حوالى 439 جنيها لكل طن بعد خصم ضرائب القيمة المضافة، ما أثر سلباً على الموقف المالى للشركات وأرباحها فى ظل ثبات الإيرادات مع تزايد التكاليف وخاصة عقب رفع الدعم عن المحروقات والمياه والطاقة الكهربائية.

وفسرت صابر وجود هبوط عنيف فى كل من ايرادات وتكاليف الشركات نظرا للتغيير المحاسبى الذى تم بتطبيق المنظومة الجديده وهوعدم احتساب مبيعات الدقيق والنخالة ضمن الإيرادات .

وعلى صعيد آخر، أرجعت ترجيح الشركات زيادة الأرباح فى الموازنات التقديرية للعام المالى 18/19 رغم توقعها انخفاض الإيرادات خلال العام نفسه، إلى تحسن العمليات غير التشغيلية، على سبيل المثال توقع الشركات زيادة الإيرادات الأخرى مدفوعة بزيادة الفوائد الدائنة نتيجة ارتفاع الأرصدة النقدية وعدم التوقع بتكوين مخصصات.

ولفتت أمنية صابر إلى أهمية أجرة الطحن التى تعد عاملا حاسما فى التقييم المالى لشركات المطاحن، وترى أنه لكى تعود معدلات ربحية هذه الشركات لسابق عهدها، فلابد أن ترفع وزارة التموين هذه الأجرة مراعاةً لارتفاع التكاليف على الشركات، موضحة أن شعبة المطاحن توجهت مؤخرًا لمناشدة هيئة السلع التموينية برفع قيمة أجرة الطحن.

وقالت إيمان مرعى المحللة المالية لدى شركة «العربى الأفريقي» لتداول اﻷوراق المالية، إن حرمان الشركات من التصرف ببيع النخالة كان من المتوقع أن يؤثر على الأداء بشكل سلبى وخاصة أن أسعار النخالة كانت ترتفع لمستويات سعرية كبيرة فى مواسم معينه كعيد اﻷضحى نتيجة ارتفاع الطلب عليها ببشكل كبير لكونها عنصرا أساسيا فى أعلاف الماشية .

وأشارت إلى تراجع إيرادات معظم الشركات خلال الفترات الماضية بمعدل الضعف أويزيد جراء الحرمان من بيع النخالة وهوما دفعها لتحفيضها فى الموازنة الجديدة .

وتوجد 7 شركات للمطاحن تتبع وزارة التموين، تطحن 7.5 مليون طن قمح سنويًّا، تشمل «الإسكندرية، وشرق الدلتا، ووسط وغرب الدلتا، ومصر العليا، ومصر الوسطى، وجنوب القاهرة، والجيزة، وشمال القاهرة».