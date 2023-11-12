منظومة القطن تنظم مزادات لبيع 40 ألف قنطار بالوجه البحري

نظمت شركة مصر للأقطان المسئولة عن منظومة القطن لهذا الموسم عددا من المزادات لبيع قرابة 40 ألف قنطار بمحافظات الوجه البحري.

وحسب تقرير صادر عن منظومة القطن بالإسكندرية، فقد تم التزايد على 4839 كيسا بمحافظة البحيرة على صنف جيزة 86، و18433 كيس صنف جيزة 94 بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى 4133 كيس صنف جيزة 94 بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى إجراء مزاد على 2192 كيسا بنفس المحافظة صنف جيزة 96 .

كما تم إجراء مزاد على 3644 كيسا بمحافظة دمياط صنف جيزة 92، و7031 كيسا بمحافظة الشرقية صنف جيزة 94 .

وحسب نتيجة المزادات التي حصلت ” المال ” على نسخة منها، فقد بلغ التزايد على 5779 قنطار بمحافظة الغربية فازت بها 6 شركات تراوحت من 13 – 13.2 ألف جنيه، وتضمنت تلك الشركات كل الاخلاص وبورسعيد وأبو مضاوي والياسمين والفيروز والمجد.

فيما تم التزايد في محافظة كفرالشيخ على نحو 5265 قنطارا بصنف جيزة 94 لصالح عدد من الشركات أهمها مصر لتصدير الاقطان وابو مضاوي والفرح والكريم، وبأسعار تراوحت من 13 – 14.2 ألف جنيه.

كما سيطرت شركات الفيوم وأبو مضاوي ومصر والياسمين على مزاد القطن بمحافظة الدقهلية، حيث تم بيع 12 ألف قنطار، وبأسعار تراوحت من 13.2 – 13.3 ألف جنيه للقنطار، وذلك لصمف جيزة 94 .

فيما وصل سعر المزاد على صندف جيزة 92 بمحافظة دمياط الى 13.2 – 14 ألف جنيه، لصالح شركة أبو مضاوي ، وذلك بكميات تصل الى 4.9 ألف قنطار.

بينما وصل سعر قنطار جيزة 97 بمحافظة المنوفية من 12 – 12.4 ألف جنيه، وذلك لصالح 3 شركات ضمت الاخلاص وابو مضاوي ومصر لتصدير الاقطان، باجمالي كميات بلغت 3989 قنطار.

كما تم اجراء مزاد أخر على صنف جيزة 96 بمحافظة كفر الشيخ على كميات تصل الى 2986 فنطار بأسعار تراوحت من 14 – 14.7 ألف جنيه لشركات ابو مضاوي والمجد والاخلاص ومصر لتصدير الاقطان.

فيما تم بيع 8554 قنطار بمحافظة الشرقية لنحو 6 شركات اهمها مصر وابو مضاوي والمجد والاخلاص والرباعية والسيجي بأسعار تراوحت من 12.8 – 13.3 ألف جنيه للقنطار ، وذلك لأصناف جيزة 94 سوبر.

بينما سيطرت شركات ابو مضاوي والاخلاص ومصر والنيل والمجد على مزاد مناطق الاسكندرية والبحيرة لشراء 5760 قنطار وبأسعار من 11.6 – 12.5 ألف جنيه .

كما تم بيع 7035 قنطار بالبحيرة ايضا بأسعار 11 – 12.5 ألف جنيه لشركات الاخلاص والكان وابو مضاوي.

وخلال الأسبوع الماضي تم إجراء مزاد أسفر عن بيع عدد من الأقطان صنف جيزة 98 و 95 بالوجه القبلي، وصلت إلى 19.5 ألف قنطار لصالح 3 شركات، وذلك بكل من بني سويف، والفيوم ، وأسيوط وسوهاج.

وحسب تقرير صادر عن اللجنة، فقد فازت شركة أبو مضاوي بنحو 7666 قنطار، فيما فازت شركة دلتا مصر بنحو 1995 قنطار، بينما فازت شركة مصر للأقطان بنحو 8054 قنطار.

وتراوحت أسعار المزاد من 10000 جنيه للقنطار، إلى 12320 جنيها للقنطار.

يذكر أن سلسلة المزادات تستمر من أكتوبر حتي مارس المقبل ومن المرتقب أن ترتفع الأسعار خلال انطلاق الجلسات على محصول كفر الشيخ وهو الأفضل في مصر لأن صنف “فائق الطول” وهو “جيزة 96 ” قياسا على صنف جيزة 92 في دمياط الذي سجل 18450 جنيها للقنطار.

وجدير بالذكر أن سبب زيادة سعر القطن بالمزاد هو تراجع المساحة وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية الذي يسجل 45 جنيها علي الأقل، حيث يتم تصدير هذه الكميات للخارج، فضلا عن اشتداد المنافسة في بداية الموسم التي تتزامن من طرح أفضل درجات نقاوة القطن في مرحلة الجني الأولى.

وكان من المقرر ان يتم عقد مزاد مماثل في محافظة كفر الشيخ، وذلك على صنف “جيزة 94” فى مراكز تجميع بمحافظة كفر الشيخ، على نحو 17.5 ألف قنطار، إلا انه تم تأجيله.

وشهدت أسعار القطن فى أول مزاد بالصعيد، مطلع أكتوبر، ارتفاعًا كبيرًا وتسجيل ما يزيد على 11700 جنيه للقنطار، لتهدأ فى الثانى إلى 10700، مقارنة مع 6000 جنيه متوسط سعر القنطار فى مزادات العام الماضى.

جدير بالذكر أن منظومة المزادات العلنية لاقت بعض الاعتراضات من الفلاحين، خلال الموسم الماضى، بسبب انخفاض السعرالافتتاحى، وتدنى قيمة القنطار فى الجلسات.

ومعروف أن منظومة تداول القطن عبر المزاد جرى تطبيقها للعام الخامس على التوالى، بإشراف شركة مصر لحليج الأقطان ووزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة.