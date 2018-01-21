منظومة التموين ومكافحة الإرهاب أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحى :تناقش برامج التوك شو بقنوات فضائية مساء اليوم الأحد، عددا من القضايا أبرزها منظومة التموين ومكافحة الإرهابدور المصارف العربية في تمويل التنمية وإعادة الإعمار فى " مال وأعمال " على إكسترا نيوزيستضيف الإعلامي إسماعيل حماد ، في برنامجه "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، في السابعة و

رحاب صبحى :

تناقش برامج التوك شو بقنوات فضائية مساء اليوم الأحد، عددا من القضايا أبرزها منظومة التموين ومكافحة الإرهاب

دور المصارف العربية في تمويل التنمية وإعادة الإعمار فى ” مال وأعمال ” على إكسترا نيوز



يستضيف الإعلامي إسماعيل حماد ، في برنامجه “مال وأعمال” على قناة “إكسترا نيوز”، في السابعة والنصف مساء وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية.

وتتناول الحلقة دور المصارف العربية في تمويل التنمية وإعادة الإعمار، ومكافحة تمويل الإرهاب وأهمية الشمول المالي، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة، في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المتحدث باسم وزارة التموين فى 90 دقيقة على المحور

تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج ” 90 دقيقة ” بقناة المحور فى الثامنة مساءً ، محمد سويد المتحدث باسم وزارة التموين، فى حلقة خاصة عن منظومتى البطاقة التموينية وكتابة الأسعار على السلع ومشاكل المواطنين مع التجار.

ويجيب المتحدث باسم وزارة التموين عن الأسئلة الشائكة فى وزارة التموين ومنها متى تنتهى معاناة المصريين مع بطاقات التموين، ولماذا لم يلتزم التجارة بكتابة الأسعار على السلع المختلفة، ولماذا لم تحرر وزارة التموين محضرا واحد ضد التجار غير الملتزمين، ومن يتحكم فى الأسواق فى مصر الحكومة أم التجار، ومتى تنخفض أسعار السلع الغذائية فى مصر، ومتى تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية.

كما يكشف المتحدث باسم وزارة التموين خطة الوزارة لمواجهة السلع المغشوشة فى الأسواق ومافيا التجار والجزارين وخطتها لخفض أسعار السلع فى الأسواق العامة والخاصة، كما يكشف بالأرقام والإحصائيات المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية فى مصر وحجم وأسعار السلع المستوردة وتأثيرات المشروعات الزراعية الجديدة على الاستهلاك المحلى.

ملف العلاقات الدولية المصرية فى “بين السطور “على on live

تناقش الإعلامية أمانى الخياط، من خلال برنامج “بين السطور” ، المذاع عبر فضائية “ON Live” فى السابعة مساءً ، ملف العلاقات الدولية المصرية، وكيف إدارة القاهرة لملفاتها على المستوى العربى والإفريقى والإسلامى والعالمى.

وتستضيف أمانى الخياط، الكاتب الصحفى أسامة الدليل، رئيس قسم الشئون الدولية بالأهرام العربى، ليكشف كيف تتحرك مصر بدبلوماسيتها الناعمة فى الملفات الحرجة بالمرحلة، وكيف تدير الدولة وأجهزتها دوائر التحركات وتأثير ذلك على مستقبل مصر.

وتناقش أمانى الخياط، نتائج زيارة رئيس وزراء أثيوبيا لمصر، وكذلك رئيس دولة أرتيريا، وتأثير ذلك على ملف سد النهضة، ودور مصر مع أشقائها وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تعتمد على ثوابت وطنية فى التعامل مع الأشقاء.

مناقشة كتاب رحيق الكتب فى ” كل يوم” على on e



يحل الدكتور يوسف زيدان المفكر والروائي، ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “كل يوم”، المعروض على شاشة “on E” في التاسعة والنصف مساءً.

ويتحدث “زيدان” في فقرة “رحيق الكتب” نصف الشهرية، والمخصصة لمناقشة أحد أمهات الكتب، كتاب “طوق الحمامة في الإلفة والألاف” لابن حزم الأندلسي

المطرب عماد كمال فى ” يلا شو ” على المحور



تستضيف الإعلامية جينا سليمان مقدمة برنامج ” يلا شو “، على شاشة المحور، في الخامسة الخامسة مساءً المطرب عماد كمال.

ويكشف عماد خلال الحلقة عن أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “باقي عليك”، التي تم طرحها من خلال أيام على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي منسي، توزيع رفيق عدلي.

جدير بالذكر أن كمال أدى جميع أغاني مسلسل “ريح المدام” بطولة أحمد فهمي، ومي عمر، وأكرم حسني، وبرنامج “أسعد الله مساءكم”، والذي كان يقدم شخصية “أبو حفيظة”.